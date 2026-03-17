Rafael Correa calificó de "payasada" su condena en Ecuador y dijo que "el FA le ha hecho muy bien a Uruguay"

"Siempre se pasa bien en Uruguay", aseguró el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa tras reunirse este martes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Correa sostuvo que 2025 "fue un año difícil", porque "en tres semanas murieron dos grandes amigos, maestros" en relación al fallecimiento del papa Francisco el 21 de abril y del expresidente José Mujica el 13 de mayo.

Correa se reunió con la exvicepresidenta Lucía Topolansky, entrevistará para su podcast a la vicepresidenta Carolina Cosse y al exsenador frenteamplista Rafael Michelini. Además, manifestó que le hubiese gustado reunirse con el presidente Yamandú Orsi pero entiende que por agenda sería difícil concretar el encuentro. Asimismo aseguró que vino a Uruguay "por trabajo para hacer entrevistas" y que es parte de su forma "de ganarse la vida parcialmente". Su programa de streaming se llama "Conversando con Correa".

Consultado sobre el gobierno de Orsi, Correa aseguró que "el Frente ha hecho mucho bien a Uruguay" y que eso le da esperanza al país y hace que "sea una referencia".

"Uruguay es el país más desarrollado o menos subdesarrollado de América Latina y de la región", remarcó. "Que en las últimas cinco elecciones haya ganado cuatro veces la izquierda es muy esperanzador", enfatizó.

Correa vive en Bélgica desde 2017, prófugo de la Justicia. Foto: AFO

Situación en Ecuador

Correa dijo que "en absoluto" se siente condenado y que es "una payasada" el pronunciamiento judicial en su contra en Ecuador. "El sistema de justicia ecuatoriano está considerado los peores del mundo; nuestro juicio y condena es una payasada", afirmó.

"¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?", se preguntó sobre su situación, ya que reside en Bélgica.

"Es tan burda la persecución que (Interpol) ha rechazado decena de peticiones de alerta roja, que es la orden de captura internacional, a mí y a todos los involucrados en ese caso, porque es una verdadera payasada, pero eso tenemos que enfrentar", aseveró.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador. AFP

Condena

Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.

El exmandatario defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó para desempeñarse en cargos públicos.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi 7,6 millones de dólares.