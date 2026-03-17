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Nuevo proyecto de ley y medidas para que Uruguay mejore la competitividad, según el MEF

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone intentan acelerar decisiones para atraer inversiones.

El País
El País
17/03/2026, 19:59
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Yamandú Orsi junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Yamandú Orsi junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Foto: Estefanía Leal.

El presidente de la República Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Gabriel Oddone, dieron este martes en la tarde anuncios sobre "mejoras de la competitividad y clima de negocios", en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

El presidente Orsi anunció la definición de medidas de "desempapelamiento" para alivianar y simplificar procesos y trámites en la administración pública, a fin de hacer más atractivo el país para el sector privado y que lleguen nuevas inversiones.

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Las medidas se traducirán en un proyecto de ley que presentarán el 31 de mayo, y se abrió un espacio de consultas para ello hoy.

Oddone planteó que las medidas macroeconómicas ya se tomaron y que se concentrarán en lo microeconómico. "No es una agenda de desregulación, sino de mejora de la matriz de regulación y controles", aclaró el ministro.

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Gabriel Odonne, ministro de Economía y Finanzas.
Gabriel Odonne, ministro de Economía y Finanzas.
Foto: Estefanía Leal.

El proyecto de ley se acompañará de cuatro medidas:

  • 1. Eliminar la intervención previa de la DGI en el comercio exterior, solo se hará control expost.
  • 2. Eliminación del soporte papel para el comercio exterior, solo va a ser electrónico.
  • 3. Facilidad del pago del comercio exterior. El pago se podrá hacer durante los 30 días posteriores al día del liberada la mercadería, no previamente como ahora.
  • 4. Reducción de los costos aduaneros, en relación a precintos de transporte y medidas asociadas a esto.
El presidente de la República Yamandú Orsi junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
El presidente de la República Yamandú Orsi junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Foto: Estefanía Leal.

Ahorro anual de US$ 20 millones

El proyecto de ley en la parte de comercio exterior "significará un ahorro de US$ 20 millones al año", dijo Oddone. "Queremos llevar a la práctica del distribuidor exclusivo a su mínima expresión", agregó.

"El agua bajó y estamos en ropa interior", dijo Oddone casi al final de la rueda de la prensa. También aclaró que "para mejorar la competitividad" no se centrarán en medidas vinculadas al tipo de cambio, sino en lo antes mencionado.

El proyecto de ley abarcará comercio exterior, regulaciones en competitividad, innovación y facilitación de trámites. Por otro lado, las cámaras empresariales, el Pit-Cnt y la academia tienen 30 días para presentar sus propuestas para incorporar o estudiar para el proyecto de ley.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.
Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.
Foto: Estefanía Leal.
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