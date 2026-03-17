Cosse expresó su "sorpresa" por propuesta de Sánchez para empresas públicas: "No la conocía para nada"

La vicepresidenta de la República Carolina Cosse expresó este martes su "sorpresa" con respecto a la propuesta del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas.

"Me sorprendió. Para mí fue una sorpresa, no conocía para nada la propuesta. Cada uno es libre de proponer lo que quiera, obviamente. La libertad es libre", dijo la vicepresidenta en diálogo con Telemundo (Canal 12).

En ese sentido, Cosse señaló que "habrá que conocer mejor su propuesta" y agregó: "Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse, porque estamos hablando ni más ni menos que de las empresas públicas".

La vicepresidenta indicó que "no conocía" el planteo y acotó que fue "una gran sorpresa". "Con el correr de los días he visto que la ha explicado mejor. Todos somos libres de hacer propuestas y después profundizarlas", añadió. Además, Cosse sostuvo que "hay una cantidad de cosas para poner en agenda sobre las empresas públicas, que tienen un rol estratégico, como la política de energía, el lugar que se le va a dar al hidrógeno verde, el papel de los hidrocarburos, las telecomunicaciones, la ciencia y su relacionamiento con las empresas públicas. Temas que hay que discutir en ámbitos colectivos".

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en la Asamblea General del 1° de marzo Foto: Natalia Rovira

Reparos a propuesta de Sánchez

Cuando todavía no habían pasado 10 días desde el discurso frente a la Asamblea General del presidente de la República, Yamandú Orsi, uno de los dirigentes políticos con más peso del gobierno puso el tema en la agenda pública. “Acá surgió Conexión Ganadera que fue una gran estafa. Estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Esas personas tienen ahorros y no saben o tienen dificultades dónde invertirlos. Tenemos que agarrar a las empresas públicas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero. El ahorro nacional ponerlo en las empresas públicas para que puedan hacer otras inversiones”, disparó Sánchez en diálogo con La Diaria Radio, retomando una vieja idea del expresidente José Mujica, que incluso se aplicó con el proyecto del parque eólico Valentines.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

Sin embargo, las primeras repercusiones luego de lanzada la propuesta sin brindar demasiado detalles fueron dispares, tal como informó El País en su edición de este martes. Hubo reacciones encontradas, con apoyos de la oposición y reparos de parte de dirigentes del oficialismo.

Aunque desde el Partido Socialista dijeron a El País que por lo pronto no hay una definición porque solo hay “titulares”, el senador Gustavo González opinó que para impulsar una iniciativa de ese tipo había que contar con el apoyo de los trabajadores.

“Hay que hablar con ellos antes de tirar esto. Y por otra parte, es algo que no está en el programa del Frente Amplio. No quita que no se pueda discutir, pero no sé si es la urgencia hoy”, adelantó el dirigente socialista a La Diaria.

A la interna, las reacciones ya provocaron los primeros cruces entre incluso legisladores del oficialismo. El diputado del MPP Joaquín Sequeira cruzó a González en la red social X, al tiempo que cuestionó el proyecto del otrora dirigente de Fucvam.

“’Para que las empresas públicas puedan cumplir su rol clave para el país, es necesario implementar transformaciones que las potencien en sus capacidades’. Bases Programáticas, página 29. De monoambientes no encontré nada”, apuntó el joven legislador, en un posteo que fue replicado por otros dirigentes como Charles Carrera y por la cuenta oficial del MPP.

“Para que las empresas públicas puedan cumplir su rol clave (…) es necesario implementar transformaciones que las potencien en sus capacidades”. Bases Programáticas, pág 29. De monoambientes no encontré nada. https://t.co/Gbe4S8nEr0 — Joaquín Sequeira (@sequeiracollazo) March 10, 2026

En el caso del Partido Comunista, por ejemplo, este domingo en la declaración del Comité Central se expresó que “es siempre relevante debatir el papel de las empresas públicas”, pero la “discusión debe darse sobre la base de respetar pronunciamientos ciudadanos sobre ellas, garantizando la propiedad estatal de las mismas, su papel social y como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo".

Por lo pronto, los sectores más ortodoxos de la coalición de izquierda no han descartado discutir lo propuesto por Sánchez, pero mantienen cautela frente a algunas repercusiones que rápidamente asociaron —en particular desde el mundo sindical— la propuesta al fantasma de la “privatización”.

El planteo, sin embargo, se da en medio de otro debate inevitable a la interna del oficialismo de cara a 2026: el impuesto al 1% más rico, una iniciativa con la que las principales jerarquías del gobierno —Orsi, Gabriel Oddone, Sánchez— han manifestado estar en desacuerdo.