“Como hombre del interior”: vecinos afectados por represa de Casupá enviaron carta a Orsi para que visite la zona

Vecinos de Lavalleja y Florida enviaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que le piden una reunión para transmitir sus preocupaciones sobre la construcción de la represa en el arroyo Casupá.

En el texto, al que accedió El País, se expresa: “Somos un grupo de familias rurales y pobladores de la zona del arroyo Casupá, en los departamentos de Florida y Lavalleja, y no respondemos a intereses partidarios ni políticos; dado que entre nosotros conviven personas con distintas trayectorias y miradas, pero sí nos une la preocupación por las posibles consecuencias que podría generar la mencionada obra”.

Así, aseguran sobre Orsi que confían en “su condición de hombre del interior y su experiencia como intendente” para comprender “el valor de conocer directamente la realidad de los lugares involucrados en decisiones de esta naturaleza”.

“Si lo estimara oportuno, esta instancia de diálogo podría incluso complementarse con una breve recorrida por la zona, que permita apreciar de primera mano la realidad del lugar”, agrega la carta.

Los locales señalan una serie de “fundamentos sobre la inviabilidad de la represa” al considerar que, además de los impactos en la zona, “la alternativa propuesta podría no cumplir de manera efectiva con el objetivo principal para el cual ha sido concebida”, que es garantizar el flujo de agua potable para el área metropolitana.

Entre los argumentos que aducen, está que “el embalse incluye aproximadamente 430 hectáreas de monte nativo” y su inundación “implicaría su desaparición irreversible”. También señalan que la obra afectará “más de cien padrones rurales”, dentro de los que hay predios “de escala reducida”, con “apenas 26 hectáreas”.

“La pérdida de estas áreas obliga a los titulares a abandonar la actividad tradicional, que constituye una práctica histórica transmitida de cuatro a seis generaciones, ya que el resto de sus predios pierde valor productivo y comercial, viéndose forzados a reconvertirlos a sistemas forestales, comprometiendo sus ingresos y su modo de vida”, dice la misiva.

Además, recuerdan que “se identifica el riesgo de una eventual inundación aguas abajo en caso de falla estructural de la represa”, por la que una localidad como Pueblo Bolívar podría verse inundada en aproximadamente 30 minutos.

“Los puntos expuestos no pretenden agotar el análisis del proyecto, sino aportar elementos que, a nuestro entender, justifican la necesidad de una evaluación particularmente cuidadosa antes de avanzar en una decisión de esta magnitud. Entendemos que las obras vinculadas al abastecimiento de agua para la población son de la mayor importancia para el país. (...) La seguridad hídrica no requiere sacrificar ecosistemas ni comunidades”, concluye la carta.