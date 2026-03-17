Bergara asegura que “no hay margen” para renegociar acuerdo con Adeom previo a reunión en Ministerio de Trabajo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, asistió este martes a un desayuno de la Cámara Española donde brindó una exposición en la que tocó temas relevantes concernientes a la gestión de la comuna. En su oratoria, se refirió al vínculo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom): destacó que es “de diálogo”, y que “cada uno defiende lo que corresponde que defienda”. Así, recordó que este miércoles se llevará a cabo una reunión tripartita junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“Nosotros vamos a terminar de dar la respuesta de que no hay margen para realmente ponernos a negociar. El acuerdo implicaba un aumento en el periodo de unos cuatro y algo por ciento de la masa salarial, que era una parte de aumento del salario base, más presupuestaciones, ascensos, promociones, ingresos. Lo que está planteando Adeom parte de un piso de un 12%. O sea, está planteándose el triple, no de lo que proponía la administración, sino de a lo que se había llegado después de un esfuerzo en el proceso de negociación. Con esos parámetros pareciera ser difícil que podamos tener una lógica de negociación”, manifestó el jefe comunal.

En ese sentido, puntualizó que “lo ideal” sería lograr un convenio que genere “pautas claras” entre las partes. Si bien aseguró que el convenio es lo “deseable”, acotó que “no puede hacerse a cualquier costo”. Según Bergara, “la contrapropuesta es realmente muy lejana”, ya que implica “volver al punto de inicio”. Además, remarcó que “está claro que no hay margen para negociar con esa diferencia”.

Asimismo, el intendente detalló aspectos de la gestión de limpieza y recolección de residuos, con los nuevos contenedores intradomiciliarios, que hasta ahora se han aplicado en Cerro, Prado Norte, Capurro y Carrasco, donde se empezó esta última semana. Para el plan de limpieza, solicitará a la Junta Departamental una partida de US$ 60 millones extra por fuera del Presupuesto.

“El plan implica la adquisición de 74 nuevos camiones, que son los que van a estar recogiendo los residuos de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Además, 270.000 nuevos contenedores, 120.000 composteras, seis nuevos puntos de ecocentros —lo cual llevaría a que sean en total ocho, uno en cada municipio—, 850 ecopuntos para el material reciclable, 300 nuevas papeleras y un equipamiento adicional para el barrido y la limpieza de playas. Son todas inversiones imprescindibles para desplegar más aceleradamente y con más intensidad el nuevo esquema de valorización y recolección de residuos”, aseguró.

Bergara también afirmó que en las zonas donde ya se han distribuido los nuevos contenedores, hasta ahora cerca de 20.000, “los niveles de satisfacción de la gente son notorios”. También indicó que de los 11.000 contenedores callejeros, se retirarán 6.000 y van a quedar 5.000. “Con 11.000 la IMM recoge más o menos unos 4.500 por día. Es nuestra prioridad”, señaló.

En cuanto al saneamiento, el intendente dijo que se extenderá la cobertura del 92% al 96,2% de la población y, como parte de la inversión, se destinarán US$ 10 millones “a la rehabilitación del famoso colector del emisario de Punta Carretas”.

“Es un colector que tiene 2,2 kilómetros de largo y está fisurado al kilómetro y medio aproximadamente. Necesita restauración, reparación y debemos asegurar su funcionamiento al menos por 20 años más”, comentó. En total, la inversión en este tema, “seguramente a través de un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), será de US$ 102 millones.

Por otro lado, el intendente aseguró que la Intendencia de Montevideo (IMM) está abierta a recibir planteos con respecto a la confección del Presupuesto Departamental, “para que ediles y edilas, alcaldes y alcaldesas, de todos los partidos, nos den ideas y perfeccionen la propuesta”.

“Ya estamos evaluando cambios posibles en el presupuesto que formulamos a partir de propuestas de ediles y edilas de la oposición, y que vamos a estar resolviendo por estas horas, porque este miércoles se vota el presupuesto”, sostuvo. De hecho, expresó que se realizaron algunas modificaciones al presupuesto de la IMM tras planteos de la oposición, pero no especificó cuáles.

“Son algunas transferencias de algunos rubros hacia otros. Es algo que estamos definiendo ahora porque la votación se haría este miércoles. Algunas de esas propuestas las consideramos de recibo. Diría que hay unas 83 propuestas, de las cuales 43 se van a atender total o parcialmente, unas 20 que entendemos que no corresponden, y hay otras 20 que planteamos analizarlas con más tiempo porque así de un día para el otro no teníamos chance de tomar posición”, dijo el líder seregnista.

Tercerizar recolección de residuos

A la luz del paro que convocó Adeom para este miércoles, Bergara opinó al respecto de tercerizar el servicio municipal de recolección de residuos, una propuesta que ha sido planteada principalmente por el senador blanco Martín Lema, excandidato a la IMM por la Coalición Republicana.

“Hay que entender lo siguiente: se trata de minimizar los impactos. El impacto siempre va a haber porque no hay ni en el sector privado un volumen de equipamientos que pueda sustituir el accionar de la intendencia. No hay en el sector privado la posibilidad de levantar 4.500 contenedores por día”, sostuvo Bergara en rueda de prensa.

El intendente descartó que “por arte de magia aparezcan los camiones y los equipamientos como para sustituir de un día para el otro lo que se hace normalmente desde la intendencia”.

También resaltó que “en el sector privado hay un número muy limitado de estos equipamientos que se pueden usar y ni por asomo sustituyen mayoritariamente lo que la intendencia hace todos los días”. E insistió: "la tercerización integral del servicio no es factible”.