Otra vez hay paro en el Puerto de Montevideo en la Terminal Cuenca del Plata: ¿hasta cuándo es y cuál es el motivo?

La empresa Katoen Natie –principal accionaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)-- anunció que a partir de las 13 horas de hoy no recibirá camiones en la terminal del puerto de Montevideo con motivo de una asamblea general que realizará el Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury –-uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)--. Si bien el comunicado de TCP no tiene previsto una hora de reintegro de las actividades, asegura que la misma se definirá en la asamblea.

El Supra y la principal cámara marítima portuaria, el Centro de Navegación (Cennave), se encuentran en plenas negociaciones por Consejo de Salarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La cartera había planteado una “hoja de ruta” para lograr el acercamiento de las partes y según supo El País, la propuesta plantea la concreción de un convenio en el puerto con un plazo de 24 meses (1° de julio de 2025-30 de junio de 2027) y la periodicidad de los ajustes salariales en forma anual.

Gruas trabajando en playa de containers en el Puerto de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Otro asunto que aborda el escrito elaborado por la cartera está vinculado a los jornales asegurados para los trabajadores del sector portuario. Aquellos empleados que realicen cinco jornales al mes cobrarían nueve en caso de firmarse un convenio entre las dos partes.

Luego de una reunión concretada la semana pasada, la negociación se volvió a tensar ya que se propusieron algunos cambios a la “hoja de ruta” planteada por el MTSS que está previsto que el gremio discuta en asamblea.

Vista aerea de la zona portuaria de la ciudad de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Según habían señalado a El País fuentes portuarias, el Cennave planteó que aceptaba la fórmula del MTSS si la vigencia del convenio se extendía por seis meses más, además de otros temas vinculados al pago de la retroactividad salarial y la recuperación salarial de un 1%.

Las partes se encuentran negociando por Consejo de Salarios desde noviembre de 2025, cuando el principal reclamo del gremio eran los 13 jornales asegurados que luego de varios encuentros en el MTSS y una presentación ante el Parlamento flexibilizaron a nueve.