La aerolínea que lanza vuelos con nuevas rutas a Nueva York, Orlando, Lisboa y París a la que podrán acceder uruguayos

La aerolínea brasileña GOL anunció el inicio de una nueva etapa en su estrategia de expansión internacional y regional con el lanzamiento de rutas de largo alcance desde Río de Janeiro hacia Nueva York, Lisboa, París y Orlando. La compañía operará estos vuelos con aeronaves Airbus A330 recientemente incorporadas a su flota. El anuncio marca el ingreso de la aerolínea en el mercado intercontinental, con el aeropuerto de Río de Janeiro–Galeão como hub principal para su crecimiento fuera de América del Sur y que permitirá a turistas uruguayos, entre otros de la región, poder contar con nuevas formas de viajar a Estados Unidos y Europa.

La primera de estas rutas comenzará a operar el 8 de julio, cuando GOL inaugure su vuelo directo entre Río de Janeiro y Nueva York (JFK), con tres frecuencias semanales ida y vuelta. Según la compañía, el servicio busca consolidar a Río como una puerta de entrada para conexiones entre América, Europa y otros mercados, con el fin de atraer turistas hacia otros países de la región, como Uruguay, Argentina, Paraguay y otros.

Posteriormente se sumarán nuevas rutas hacia Europa y Estados Unidos. En el caso de Lisboa, los vuelos tendrán inicialmente cuatro frecuencias semanales desde Galeão a partir del 16 de septiembre. También se prevé el lanzamiento de servicios hacia París (Charles de Gaulle), cuya fecha de inicio y frecuencia serán anunciadas próximamente.

El cuarto destino será Orlando, que contará con vuelos directos desde Río de Janeiro. Actualmente la ciudad estadounidense ya es atendida por GOL desde Brasilia y Fortaleza, pero con la expansión se incorporarán cuatro nuevas frecuencias semanales desde el aeropuerto carioca.

RÍO DE JANEIRO. FOTO: RICARDO MORAES

GOL forma parte del Grupo Abra (holding de aviación latinoamericano que controla esta aerolínea y Avianca, por ejemplo) y opera actualmente una flota estandarizada de 143 aeronaves Boeing 737, con más de 30 millones de pasajeros transportados al año. La aerolínea mantiene acuerdos de código compartido e interlínea con compañías como American Airlines, Avianca y Air France-KLM, lo que amplía su red de conexiones globales para países de la región como Uruguay.

Con el lanzamiento de estas nuevas rutas, la empresa busca fortalecer su posicionamiento en el mercado internacional y aprovechar el crecimiento de la demanda por vuelos de larga distancia entre Brasil, Estados Unidos y Europa.

En esta línea, Celso Ferrer, chief executive officer de GOL, sostuvo a El País que lograron un crecimiento de 11% en los vuelos domésticos durante 2025, otro factor que les hace creer que Brasil puede ser un hub estratégico para conectar estos destinos con los de la región.

Ejecutivos de GOL y el Grupo Abra en la presentación de las nuevas conexiones en Río de Janeiro. Foto: Lautaro Brum.

Por su parte, Angus Clarke, chief commercial officer del Grupo Abra, sostuvo que este es “un nuevo capitulo” para la conectividad regional y que esta expansión de la compañía esta diseñada para fortalecer la red y el turismo de América Latina hacia el mundo.