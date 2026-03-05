Azul inauguró una nueva ruta en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que conecta con Brasil, ¿de qué trata?

La aerolínea brasileña Azul inauguró este miércoles la nueva ruta entre Montevideo y Belo Horizonte, con el fin de seguir ampliando la conectividad entre Uruguay y Brasil. Esta ruta va a unir al Aeropuerto Internacional de Carrasco con el Aeropuerto Tancredo Neves, en Belo Horizonte, y comenzará a operar durante este mes con dos frecuencias semanales, los días miércoles y domingo.

Los vuelos serán realizados en aeronaves Embraer 195-E2, con capacidad para 136 pasajeros. Además de incorporar una línea directa con Belo Horizonte, esta nueva operación va a permitirle a los pasajeros acceder a la red de destinos que la aerolínea ofrece desde su hub en dicha ciudad, con vuelos hacia puntos como Orlando, Fort Lauderdale y Curazao, por ejemplo.

Matías Carluccio, gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, indicó que tienen "mucha confianza en esta nueva ruta con Belo Horizonte y en el potencial que tiene ese aeropuerto como hub para conectar con el nordeste de Brasil, el Caribe y también con Estados Unidos".

Aeropuerto de Carrasco. Foto: Leonardo Mainé/El País.

"Nos comentaban recién que el vuelo inaugural llegó lleno, lo cual es una señal muy positiva. Desde Aeropuertos Uruguay vamos a seguir trabajando para potenciar la conectividad de Carrasco y acompañar el crecimiento del turismo, especialmente en destinos como Punta del Este”, agregó.

Por su parte, César Grandolfo, director de Relaciones Institucionales de Azul, indicó que esta nueva operación es "un vuelo corto, de apenas dos horas y 40 minutos, que conecta Montevideo con uno de los principales centros de operaciones de Azul en Brasil".

Además, manifestó que desde Belo Horizonte tienen más de 110 vuelos diarios que permiten conexiones rápidas hacia Sao Paulo, Río de Janeiro, todo el nordeste brasileño y también destinos internacionales como Orlando o Curazao.

"Comenzamos con dos frecuencias semanales, pero seguimos mirando a Uruguay con una perspectiva de desarrollo y con la intención de seguir ampliando la conectividad entre Brasil y Montevideo”, agregó.

En tanto, Ana Claudia Caram, subsecretaria de Turismo, sostuvo que para Uruguay "es una gran oportunidad contar con esta nueva conexión", ya que Belo Horizonte "es un hub muy importante que nos permite acceder no solo a esa ciudad, sino a toda una región de Brasil y también a otros mercados internacionales".

Zona de embarque en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Leonardo Mainé

"Esto facilita la llegada de turistas y también de viajeros de negocios que muchas veces tenían dificultades para conectar con nuestro país. Seguiremos trabajando junto a Aeropuertos Uruguay y a Azul para fortalecer la conectividad aérea, que es clave para el desarrollo del turismo y para posicionar a Uruguay en nuevos mercados”, concluyó.