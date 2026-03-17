Colonia cerró el verano con 72% de ocupación hotelera y firmó convenio con plataforma para atraer turismo asiático

La temporada de verano en Colonia dejó niveles de ocupación de 72%, cifra similar a la del año pasado (70%) pero con un leve aumento en el gasto turístico, según señaló el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano. El dirigente destacó que, pese a un desempeño positivo en términos de actividad, el sector enfrentó una caída de rentabilidad, producto de la combinación entre un atraso cambiario y el aumento de costos.

“Una tarifa de US$ 100 en un hotel en 2026 rinde como si fueran US$ 82 respecto a 2025”, ejemplificó Castellano al explicar el impacto de un 12% de diferencia en el tipo de cambio y 6% de aumento en los costos internos durante buena parte de la temporada.

Vuelven los argentinos

En cuanto al origen de los visitantes, la temporada mostró un crecimiento del turismo argentino, que históricamente representa el principal mercado para el destino.

Según Castellano, los argentinos se acercan nuevamente a niveles cercanos al 40% del total de turistas que visitan Colonia y podrían seguir creciendo si se mantiene la actual situación económica en ese país.

“Hoy en algunos aspectos Colonia está más barata que Buenos Aires. Un hotel o un restaurante pueden costar menos aquí que en la capital argentina”, afirmó.

Colonia del Sacramento. Foto: Archivo El País.

El mercado uruguayo y el brasileño, en tanto, registraron una leve caída de entre 2% y 3% respecto al verano anterior, aunque se mantuvieron en niveles estables.

En el caso de Brasil, el dirigente subrayó la creciente importancia del enoturismo, que se ha convertido en uno de los principales atractivos para ese mercado.

“Cerca del 50% de los visitantes de las bodegas de Colonia son brasileños”, indicó.

Estrategia para captar turistas chinos

Además, el destino comenzó a registrar un incipiente crecimiento del turismo asiático, impulsado en parte por el aumento de visitantes en Buenos Aires.

Con el objetivo de captar ese mercado, la Asociación Turística de Colonia firmó un acuerdo con la plataforma china Shake To Win, especializada en turismo joven.

Andrés Castellano y Emily Cheung, fundadora y CEO de Shake To Win.

El convenio incluye la incorporación de 25 puntos de interés turístico de Colonia dentro de la aplicación y la instalación de códigos QR en esos sitios para ofrecer información traducida al chino.

“El turismo asiático está creciendo en el mundo. Cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto en China genera entre cuatro y cinco millones de nuevos turistas internacionales”, señaló Castellano.

Mirada puesta en nuevos mercados

De cara a los próximos años, el sector turístico de Colonia apunta a profundizar la promoción en el interior de Argentina, especialmente en ciudades como Córdoba, Rosario o Santa Fe, cuyos turistas podrían acceder al destino por vía terrestre.

También se busca consolidar la presencia en el sur de Brasil y San Pablo, además de fortalecer la promoción en mercados internacionales aprovechando a Buenos Aires como hub de distribución turística.

Mercado de cruceros

Consultado sobre el impacto de los cambios en las operaciones de cruceros —luego de que MSC anunció que dejará de embarcar y desembarcar pasajeros en Montevideo—, Castellano consideró que podría abrir oportunidades para el destino.

Crucero. Foto: Archivo El País.

“Habrá que trabajar con las navieras y las empresas de transporte para captar ese público que pueda cruzar por el día o pernoctar en Colonia”, señaló.

Según explicó, ese segmento de visitantes suele tener impacto principalmente en gastronomía y excursiones guiadas.