Vecinos de Colonia reclaman mejoras en la ruta 106: denuncian falta de pavimento y "nubes de polvo"

Los vecinos de Colonia Miguelete, en conjunto con el club local Los Leones, emitieron un comunicado reclamando por mejoras en la ruta 106.

"La ruta 106, en el tramo que une la ruta 12 con la ruta 22, es utilizada diariamente por vecinos, trabajadores, productores, transporte y presenta dificultades de visibilidad en la mayoría de su trayecto", explicaron.

"La falta de pavimento genera mayor riesgo de accidentes de tránsito, limitaciones en la conectividad con otras localidades y dificultades en el transporte público", agregaron.

Además, el mal estado de la ruta dificulta el trabajo de las emergencias móviles, debido a que se complica el acceso a las ambulancias a las zonas rurales, lo que provoca demoras en las asistencias y aumenta los riesgos en traslados urgentes.

"La colocación del asfalto debe hacerse teniendo en cuenta el volumen y el peso del tránsito, para garantizar durabilidad y seguridad", señalaron.

Desde el conjunto de vecinos sostienen que por el camino circulan más de 600 vehículos por día, con un gran volumen de camiones de carga. El material actual de la carretera, que es balastro, genera nubes de polvo que complican la visibilidad de los vehículos que circulan por la zona.

Si bien desde la comunidad han establecido contacto con autoridades nacionales y departamentales para reclamar la necesidad de la obra, afirman que no han obtenido respuestas hasta el momento.