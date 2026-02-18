Insólito rescate en Nueva Helvecia: bomberos perforaron el piso de una casa para salvar a dos perros salchicha

Dos perros salchicha fueron rescatados por personal del destacamento de Bomberos de Nueva Helvecia, en Colonia, tras quedar atrapados en la cañería de una casa. La insólita situación tuvo lugar en una vivienda rural ubicada sobre la ruta 1, a la altura del kilómetro 94, según informó en una primera instancia el diario Helvecia y confirmó El País con fuentes de Bomberos.

Según reconstruye el comunicado, los bomberos del destacamento de Nueva Helvecia recibieron una llamada cerca de las 18:41 de este martes, en la que una persona les explicaba que había dos perros salchicha atorados en su ducto de desagüe. Los animales se habían metido al caño, que estaba abajo de la vivienda, y no lograban salir por sus propios medios.

Los bomberos llegaron al lugar cerca de las 19:00 y, tras estudiar la situación, decidieron perforar el piso de la casa para acceder al ducto y sacar a los salchichas. El rescate fue exitoso y los perros fueron extraídos sanos y salvos, para luego ser entregados a su dueño.

Según consignó el Diario Helvecia, el ducto tenía apenas unos 20 centímetros de diámetro. Los salchichas lograron meterse, pero quedaron inmovilizados a unos cuatro metros de profundidad.