Bomberos controló un incendio generalizado en una fábrica en Nuevo París: hubo colapso de la estructura

Bomberos informó que en la madrugada de este sábado 14 de febrero, próximo a la hora 02:00, ocurrió un incendio en Nuevo París. La Unidad Operativa del Destacamento Casavalle concurrió a Santa Lucía 4864 esquina Bernardo de Guzmán ante un incendio en una fábrica y constató el incendio generalizado en un galpón de unos 50 x 20 metros, con muros de ladrillo de unos 15 metros de altura, registrándose colapso parcial de su estructura producto de la acción del fuego.

De acuerdo al comunicado emitido por Bomberos, realizaron ataques simultáneos para contener la propagación del fuego. Pero, dadas las dimensiones del hecho, fue necesario “solicitar apoyo de personal, concurriendo la Unidad Operativa del destacamento Belvedere, así como refuerzo de abastecimiento hídrico para asegurar un flujo continuo de agua durante toda la intervención”. Luego de tareas de extinción se logró controlar el incendio y luego se procedió a enfriar y remover para descartar que quedaran focos remanentes.

En tanto, el informe de la Dirección Nacional de Bomberos agregó que si bien se registraron pérdidas materiales de consideración en la estructura afectada, no hubo personas lesionadas.