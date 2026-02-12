Cortocircuito en el cargador de un celular provocó incendio y pérdidas totales en una casa en Cerro Largo

Un incendio de importantes dimensiones se registró este miércoles en una casa ubicada en Camino la 28 y Puntas de la Mina, en Cerro Largo. Según informó la Jefatura de Policía del departamento, el fuego se generó por el cortocircuito de un cargador de celular enchufado en uno de los cuartos.

Con base en el reporte policial, ingresó un llamado a través del Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) para pedir ayuda por un incendio en una vivienda. Una dotación concurrió de inmediato al lugar, donde constató que la casa se estaba prendiendo fuego. Minutos más tarde se sumó una dotación de Bomberos al trabajo.

No se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades confirmaron pérdidas totales en el mobiliario de la vivienda.

Según la información primaria aportada por Bomberos, el origen del fuego habría sido un cortocircuito provocado por un cargador de celular que se encontraba conectado a la red eléctrica en una de las habitaciones.