Camión embistió a una mujer y sus hijas cuando cruzaban la calle en una cebra: la madre murió

Una mujer murió en Salto producto de un siniestro de tránsito. Mientras caminaba con sus hijas y se disponía a cruzar la calle en una cebra, un camión la atropelló.

Según informó la Jefatura de Policía de Salto, el siniestro se registró en la intersección de las calles Batlle y San Eugenio, frente a la Escuela N.º 8. "Por causas que se investigan, un camión que circulaba por calle Batlle, de oeste a este, embistió a una mujer y sus hijas que cruzaban por la senda peatonal", indica el comunicado.

A raíz de este impacto, la mujer, de 30 años, resultó gravemente lesionada. En el lugar la atendió personal médico pero luego la trasladaron al Hospital Regional de Salto, donde falleció en block quirúrgico.

En cuanto a sus hijas, una de ellas, de 11 años, sufrió politraumatismos leves y erosiones. La otra, cuya edad no se especificó, salió ilesa. Fiscalía ya trabaja en el caso con el fin de esclarecer las circunstancias de este episodio.

Según supo El País, el camión es de una empresa distribuidora y el conductor quedó detenido. La avenida en la que sucedió este episodio es de las más transitadas de la ciudad de Salto, y allí hay varias sendas peatonales y señaléctica.