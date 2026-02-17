"Fue un caos": el relato del surfista que ayudó a salvar a cuatro niños y sus padres en el mar

Una pareja decidió salir a pasear en lancha con sus cuatro hijos en la costa de Santa Cruz, California. Nada los preparó para verse atrapados en un fuerte oleaje que dio vuelta su embarcación y los lanzó al agua, pero, afortunadamente, un grupo de surfistas que se encontraba en la zona acudió a su rescate.

"Fue un caos. Los niños tenían chalecos salvavidas, así que aparecían flotando por cualquier parte. Los padres estaban más adentro de la corriente, y la lancha estaba dada vuelta", relató Darryl "Flea" Virostko, un surfista conocido de la zona, a CNN. Al momento del accidente de la lancha el hombre estaba practicando con otros diez surfistas, entre los que había dos adolescentes de catorce. Uno de ellos, Ian Anderson, fue uno de los protagonistas del rescate.

"Miré y vi una lancha en el agua. Luego miré a otra dirección y vi a un niño gritando en el agua", relató. Una patrulla de la prefectura de California, junto a un grupo de ambulancias, llegó al lugar unos minutos después del accidente.

El personal de emergencias señaló que el vuelco del barco se podría haber transformado en una tragedia si los surfistas no hubieran intervenido tan rápido. La familia fue rescatada sin heridas serias y fue llevada al hospital para recuperarse.

"No es común que la gente quiera involucrarse (cuando hay un accidente). Es algo enorme que haya gente en nuestra comunidad que estén dispuestos a meterse cuando hay una situación de emergencia de este tipo", señaló el jefe de Bomberos, Rob Oatey, a la cadena KSBW.