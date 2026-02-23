Un hombre de 46 años falleció tras salir despedido de su vehículo en un vuelco en la ruta 1

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche de este domingo 22 de febrero en la ruta 1, próximo a la localidad de Colonia Valdense, en el departamento de Colonia.

Policía Caminera informó que sobre las 19:40, a la altura del kilómetro 114, un vehículo que circulaba hacia Colonia despistó y volcó, por causas que aún se desconocen. Tras el vuelco, el auto volvió a quedar apoyado sobre sus ruedas al costado de la carretera.

El conductor, un hombre de 46 años, salió despedido de auto y falleció en el lugar. Era el único ocupante del auto.

Producto del siniestro, la carretera quedó momentáneamente obstruida en el sentido de este a oeste.

Siniestro de tránsito en la ruta 1, próximo a Colonia Valdense, este domingo 22 de febrero de 2025. Foto: Policía Caminera

Policía Caminera incautó un auto requerido por operativo vinculado al narcotráfico

Policía Caminera informó en paralelo que incautó un vehículo que estaba requerido por un operativo vinculado al narcotráfico denominada Iro.

En la ruta 1, en un control vehicular con funcionarios y un grupo de alumnos de la misma unidad, se detuvo la marcha de un vehículo para inspeccionarlo.

De la verificación surgió que el vehículo "se encontraba requerido en el marco de la Operación Iro, que investiga narcotráfico y lavado de activos", indica el comunicado.

La Fiscalía dispuso el traslado del auto y de sus dos ocupantes a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, donde continuará la investigación.