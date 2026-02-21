Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Siniestro fatal en Artigas: dos brasileños volcaron en una camioneta; uno murió y otro resultó herido

La espirometría realizada al conductor dio resultado negativo. La víctima, un joven de 19 años, fue trasladado a un hospital local, pero no sobrevivió a las lesiones.

El País
El País
21/02/2026, 14:09
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Camioneta con dos brasileños volcó en Artigas: uno murió.
Camioneta con dos brasileños volcó en Artigas: uno murió.
Foto: Policía de Artigas.

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este sábado a la altura del Puente Chiflero, en Artigas, informó la Jefatura de ese departamento.

A la 1:20 horas, las autoridades recibieron una alerta por un vuelco ocurrido en la ruta. Los efectivos concurrieron al lugar del hecho y encontraron una camioneta (marca Chevrolet S10) con matrícula brasileña.

El vehículo se encontraba volcado en una zona de pastizales y con importantes daños. Allí fueron localizados dos hombres, ambos de nacionalidad brasileña.

Murió mujer que fue atropellada por un ómnibus en la Avenida 8 de Octubre: cruzaba habilitada por el semáforo

Uno de ellos se encontraba visiblemente herido y fuera del vehículo. El otro también presentaba lesiones y sangrado en la cara, pero estaba consciente dentro del coche.

Camioneta con dos brasileños volcó en Artigas: uno murió.
Camioneta con dos brasileños volcó en Artigas: uno murió.
Foto: Policía de Artigas.

Las autoridades asistieron a los hombres y los trasladaron a un hospital local donde, horas después, se confirmó el fallecimiento del hombre que había salido despedido de la camioneta. Tenía 19 años.

La Fiscalía dispuso la incautación del vehículo y el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica. La espirometría realizada al conductor dio resultado negativo.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Artigas

Te puede interesar