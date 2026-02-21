Siniestro fatal en Artigas: dos brasileños volcaron en una camioneta; uno murió y otro resultó herido

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este sábado a la altura del Puente Chiflero, en Artigas, informó la Jefatura de ese departamento.

A la 1:20 horas, las autoridades recibieron una alerta por un vuelco ocurrido en la ruta. Los efectivos concurrieron al lugar del hecho y encontraron una camioneta (marca Chevrolet S10) con matrícula brasileña.

El vehículo se encontraba volcado en una zona de pastizales y con importantes daños. Allí fueron localizados dos hombres, ambos de nacionalidad brasileña.

Uno de ellos se encontraba visiblemente herido y fuera del vehículo. El otro también presentaba lesiones y sangrado en la cara, pero estaba consciente dentro del coche.

Camioneta con dos brasileños volcó en Artigas: uno murió. Foto: Policía de Artigas.

Las autoridades asistieron a los hombres y los trasladaron a un hospital local donde, horas después, se confirmó el fallecimiento del hombre que había salido despedido de la camioneta. Tenía 19 años.

La Fiscalía dispuso la incautación del vehículo y el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica. La espirometría realizada al conductor dio resultado negativo.