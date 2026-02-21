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El País Información Policiales

Dos hombres heridos en la madrugada en Montevideo: uno con arma blanca y otro con un disparo

Ambos hechos ocurrieron en las últimas horas en la capital. Las víctimas están fuera de peligro. La Policía investiga los dos casos.

El País
El País
21/02/2026, 11:38
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Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga dos casos que se registraron en esta madrugada donde dos hombres resultaron heridos.

El primero se registró en las inmediaciones de las calles Heredia y Laureles, en La Teja. Efectivos de la Zona Operacional IV fueron al lugar tras recibir aviso por una persona lesionada.

Allí constataron que había un hombre de 30 años con una herida de arma de fuego. Lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial.

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El médico de guardia confirmó la herida de un arma de fuego en la pierna derecha y además la fractura de fémur.

El segundo caso se registró en el Centro de Montevideo. Un hombre de 40 años resultó herido de arma blanca en el cruce de las calles Uruguay y Río Branco.

Efectivo de la Policía en patrullero
Efectivo de la Policía en patrullero.
Foto: Estefanía Leal

Efectivos de la Zona Operacional I fueron al lugar tras un llamado que alertaba por esta situación. Constataron el hecho y llevaron al hombre a la urgencia donde se confirmó la herida en el hematorax derecho. La Fiscalía pidió el relevamiento de cámaras y testigos.

Las dos personas están fuera de peligro.

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