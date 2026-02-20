Disputa entre cuidacoches en el barrio Pocitos terminó con un hombre apuñalado en Rivera y Obligado

Un hombre de 41 años resultó herido de arma blanca en la tarde del jueves tras protagonizar una violenta discusión en la intersección de las calles Obligado y Avenida Rivera. El incidente se desencadenó por la disputa del espacio de trabajo entre cuidacoches de la zona, según declaró la propia víctima ante las autoridades policiales que arribaron al lugar tras un aviso del Centro de Comando Unificado.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron la presencia del hombre, quien posee antecedentes penales, con una lesión visible en su brazo derecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas, donde el médico de guardia le diagnosticó una "herida de arma blanca en miembro superior derecho", según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Pese al ataque, el informe médico detalló que la lesión no reviste gravedad y el paciente se encuentra estable.

Cuidacoches en Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

El motivo del ataque y la resolución judicial

Durante la entrevista con el personal policial, el herido explicó que vive en situación de calle y que el enfrentamiento se originó por el control de la zona para el cuidado de vehículos. Según su relato, en medio del altercado, el otro individuo extrajo un cuchillo de entre sus ropas y lo atacó directamente al hombro antes de retirarse del lugar.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno. Sin embargo, a pesar de la intervención de las autoridades y la identificación del hecho, la víctima manifestó expresamente que no desea iniciar instancias legales ni realizar una denuncia formal sobre lo sucedido. Ante esta postura, la Fiscalía dispuso que se dé por enterada de los hechos sin avanzar en acciones penales adicionales por el momento.