"Pidieron sacar primero a los niños": guardavidas salvó a familia tras vuelco de catamarán en Punta del Este

La Intendencia de Maldonado difundió en su página web los detalles de un rescate que tuvo lugar este viernes en la playa Mansa de Punta del Este.

Según narraron desde la comuna, el incidente comenzó cuando una embarcación perdió estabilidad y volcó con sus cinco ocupantes en el agua. Un guardavidas que estaba trabajando en la zona advirtió la situación y acudió al rescate de las personas caídas en el agua.

Rescate en Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

El funcionario tuvo que hacer varios viajes hasta lograr trasladar a todos los involucrados hacia la orilla. De acuerdo con lo que informó la comuna, los tripulantes eran tres adultos y dos niños, de seis y nueve años.

Una vez que las personas llegaron a tierra recibieron asistencia en la Parada 10 de La Mansa. Tanto los adultos como los niños se encuentran fuera de peligro.

"Nos pidieron que primero rescatáramos a los niños": el relato del guardavidas protagonista del rescate

Martín Nuñez, guardavidas de la zona, explicó que estaba trabajando cuando recibió el aviso de que un catamarán se había dado vuelta en la costa de la Playa Mansa. "En el momento agarro la moto (acuática) y ya los tranquilizo porque estaban muy nerviosos. Y asustados, más que nada por los niños. Los padres me pidieron que sacara a los niños primero", relató al medio local Cadena del Mar.

Además, Nuñez explicó que si bien la familia no sufrió lesiones, algunos integrantes sí tenían un principio de hipotermia.