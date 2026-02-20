Imputaron al titular de Valentino Uruguay; empresa italiana espera resolución de la Oficina de Marcas

El juez de Crimen Organizado Fernando Islas hizo lugar al pedido de la fiscal Sandra Fleitas e imputó este jueves al empresario propietario de la tienda de ropa Valentino Uruguay, acusado por el delito de estafa en reiteración real y delitos de infracción a la ley de marcas 17.011.

El Estudio Vanrell, que presentó la denuncia en agosto del año pasado en representación de la compañía italiana fundada por Valentino Garavani, confirmó este viernes a El País que la empresa ya fue notificada de la imputación.

“Por la vía penal quien denunció fue Fiscalía. La compañía está esperando una parte importante que es la resolución por parte de la Oficina de Marcas que tiene unos expedientes que vienen desde el año 2006. El corolario de todo esto va a ser la resolución por parte de la Oficina de Marcas”, detalló el abogado Juan Vanrell, quien apuntó que lo que se espera es “la devolución de la marca a su legítimo titular”.

El propietario de la tienda Valentino tiene como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de fijar domicilio. Además, tuvo que entregar su pasaporte a la Justicia hasta el 19 de agosto.

Los abogados defensores del empresario, Gúmer Pérez y Sarah Durán, informaron que apelarán el fallo judicial.

Tienda de la marca Valentino en Punta del Este. Foto: GoPunta.

La polémica detrás de Valentino Uruguay

Un contenedor con mercadería de la marca Valentino Uruguay fue retenido por la Dirección Nacional de Aduanas el 18 de agosto del pasado año, por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas. La medida se adoptó luego de una denuncia presentada por representantes de una marca italiana, que acusan la presunta falsificación de productos.

Sin embargo, la firma uruguaya niega la acusación y asegura que la detención fue “sin motivo alguno”. Según explicó a El País el abogado Gumer Pérez, del estudio GP Abogados, representante legal de la empresa, la mercadería fue importada de China, donde también está registrada la marca, y los diseños fueron elaborados en Uruguay. “Cuando llegó el contenedor, los aduaneros informaron que la ropa estaba falsificada, algo que es imposible. La empresa cuenta con la titularidad registrada en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)”, afirmó el letrado.

El País accedió al escrito presentado por Pérez ante la Fiscalía, en el que PRANABEST S.A., titular de Valentino Uruguay, solicita la devolución inmediata de la mercadería retenida. El documento sostiene que la actuación de Aduanas fue “improcedente e ilegal”, y que se apartó de la orden fiscal, la cual disponía únicamente la “retención” del cargamento, no su incautación.

Bolso de Valentino incautado. Foto: Aduanas.

El abogado argumenta en el texto que el procedimiento estuvo plagado de inconsistencias, entre ellas la falta de notificación a la empresa y una diferencia no aclarada entre los 205 ítems y 122 bultos incautados. “La actuación aduanera excedió el mandato fiscal, transformando una medida precautoria en una incautación arbitraria”, indica el texto.

Según el planteo, la Fiscalía había ordenado retener la mercadería “hasta que se acreditara la titularidad de la marca”, pero la defensa asegura que “nunca se los convocó para presentar la documentación”, la cual fue posteriormente entregada junto con la solicitud formal de devolución.