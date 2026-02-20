Resurgir de un ícono en Punta del Este: así será la transformación del histórico Hotel Palace en 5 estrellas

La fisonomía de la emblemática avenida Gorlero de Punta del Este (Maldonado) se encamina hacia una transformación profunda tras la confirmación de la firma del proyecto que rescatará al antiguo Hotel Palace. Ubicado estratégicamente sobre la calle Solís, casi al final de la principal arteria del balneario, el edificio que durante años permaneció en estado de abandono dejará de ser una postal de deterioro para convertirse en un hotel de cinco estrellas de alta gama.

La iniciativa, presentada por el arquitecto Marcelo Daglio, recibió el visto bueno de la administración luego de un exhaustivo análisis del Departamento de Gestión Territorial de la Intendencia de Maldonado (IDM).

El proyecto no solo representa una inversión edilicia, sino que se posiciona como el motor principal para la recuperación de una zona que se encontraba deprimida dentro de la península, señaló la comuna fernandina. El complejo se emplaza en un terreno que supera los 3.300 metros cuadrados, con una superficie total de 10.436 metros cuadrados.

Según los lineamientos aprobados, la nueva estructura contará con 43 habitaciones de calidad superior y una infraestructura de servicios que incluye dos niveles de subsuelos: uno diseñado específicamente para un área de spa y otro destinado a la instalación de pubs y estacionamientos.

Histórico Hotel Palace en Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

Patrimonio y detalles técnicos del nuevo Hotel Palace

Uno de los pilares fundamentales de la aprobación por parte de la IDM radica en el respeto por la identidad histórica del lugar. El informe técnico establece que se preservará parte de la edificación antigua, integrando el pasado con la modernidad del nuevo estándar cinco estrellas. En este sentido, el patio central del recinto mantendrá sus palmeras originales, las cuales son consideradas un valor patrimonial innegociable dentro del diseño de Daglio.

La recuperación de este inmueble busca devolver el impulso económico y turístico al tramo final de la avenida. La transformación del Hotel Palace es vista por las autoridades locales como el inicio de una nueva etapa para la calle Solís y sus alrededores, asegurando que el desarrollo de este establecimiento de lujo actúe como un imán para futuras inversiones en la zona circundante.