Acuerdo reparatorio cerró la causa por siniestro de tránsito fatal en rambla de Punta del Este

Las partes involucradas en el siniestro de tránsito fatal ocurrido el pasado 26 de diciembre en la Rambla Williman de Punta del Este alcanzaron un acuerdo transaccional que pone fin a las actuaciones judiciales.

El siniestro, registrado a la altura de la parada 33 de la playa Brava, tuvo como consecuencia el fallecimiento de Néstor Rodríguez, quien conducía una motocicleta Yamaha al momento de colisionar con un automóvil Mercedes Benz.

Los abogados Alejandro Balbi y Sebastián Serron Bon, en representación de la imputada y de la familia de la víctima respectivamente, sellaron el pacto que clausura la indagatoria preliminar, informaron a El País fuentes de la investigación.

Según pudo saber El País, la transacción supera los US$ 130.000 e incluye diversos rubros indemnizatorios destinados a la familia del fallecido, especialmente en representación de sus hijos menores de edad. Este acuerdo, amparado en el artículo 2147 del Código Civil, se basa en concesiones recíprocas para evitar la prosecución de acciones penales y civiles derivadas del siniestro. Con la firma de este documento, se da por cerrado el proceso penal que se tramitaba ante la Fiscalía Departamental de Maldonado.

El acuerdo establece una compensación integral, aunque se aclaró que el trámite correspondiente al Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) continuará por su vía pertinente de forma independiente. Mediante este documento, los involucrados declararon no tener más reclamos vinculados directa o indirectamente con el accidente, liberándose de futuras acciones legales. La cifra acordada busca dar respuesta definitiva a los perjuicios ocasionados, desistiendo de las acciones ya iniciadas en la órbita judicial.

Personal de Policía Caminera. Foto: Policía Caminera.

El choque

Un motociclista de 44 años murió tras un siniestro de tránsito en la rambla de la playa Brava, a la altura del cruce con la calle Francisca Fajardo, en Punta del Este (Maldonado).

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, el hecho ocurrió sobre las 14:00 horas, tras un llamado al servicio de emergencias 911 se dio cuenta de un siniestro de tránsito que involucró a una motocicleta y un auto.

Al lugar asistió una unidad de emergencia médica móvil y personal policial. La emergencia asistió a las víctimas y constató el fallecimiento del motociclista.

Rambla de la playa Brava en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

El automóvil, de matrícula argentina, era conducido por una mujer de 34 años que fue asistida por la unidad médica ya que presentó una crisis nerviosa.

Al lugar asistieron autoridades policiales, móvil de la seccional décima y Policía Científica.