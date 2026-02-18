Disparos, cuatro heridos y un muerto: un grupo fue atacado al salir de una cancha de fútbol en un asentamiento

Un nuevo ataque a balazos se registró en Montevideo durante la noche de este martes, según informó la Jefatura de Policía. Mientras un grupo se retiraba de una cancha de fútbol ubicada en el asentamiento 24 de Junio, en Villa Don Bosco, a metros del cruce de la ruta 8 y la 102, se produjo un confuso enfrentamiento que provocó heridas en cinco personas.

Horas más tarde la Jefatura informó que el presunto atacante, un joven de 21 años, había fallecido en el Hospital Pasteur a causa de la gravedad de sus heridas. La investigación del caso fue derivada al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

Los detalles del tiroteo

Entre las víctimas hay hombres y mujeres, pero también el presunto atacante se presentó luego en un sanatorio con heridas producidas por balazos. Una de las víctimas mujeres indicó a la Policía que el exnovio de una de ellas se acercó y comenzó a increpar, y luego sacó un arma y efectuó varios disparos.

El incidente ocurrió en Camicachi y Toledo Chico, y las víctimas fueron llegando por distintos medios a dos centros de salud. El primer traslado fue en un auto particular que llegó a la emergencia de la policlínica de Capitán Tula. Una mujer de 27 años y un joven de 19 se presentaron allí y el conductor que los llevó "se retiró de inmediato", según el parte policial.

La mujer fue diagnosticada en forma primaria con un disparo de arma de fuego en el cráneo y otro en el tórax, pero fue dada de alta algunas horas después con otro diagnóstico que mencionaba "heridas de perdigones". Ella manifestó intenciones de presentar una denuncia.

El joven que fue con ella sufrió una herida de arma de fuego en la mano izquierda y un roce en el pecho, pero como tampoco revestía gravedad fue dado de alta.

Al mismo centro llegó minutos después el presunto autor del ataque, un joven de 21 años que también sufrió "múltiples heridas de arma de fuego en el tórax". Debido a la gravedad de sus lesiones, la Policía no lo pudo interrogar, y falleció durante la tarde de este miércoles.

Mientras la Policía estaba haciendo averiguaciones en el lugar, otro joven de 19 años llegó en moto a la policlínica con una herida de arma de fuego en una rodilla. Declaró que era ajeno al conflicto, que caminaba por la zona cuando escuchó disparos y cayó herido, "sin saber quién efectuó" los balazos.

En paralelo, una mujer de 36 años se presentó por sus propios medios en otro centro médico, en la policlínica de Jardines del Hipódromo, afectada por perdigones que le provocaron heridas en el brazo izquierdo y en el cuero cabelludo. También fue dada de alta en el lugar. Si bien manifestó no tener intenciones de presentar una denuncia, explicó que estaba discutiendo con un hombre cuando este le efectuó un disparo.

Policía Científica durante un operativo. Foto: Natalia Rovira

Homicidio en el barrio Lavalleja, en la misma esquina en la que hubo otra balacera un día antes

El martes la Jefatura informó de un homicidio registrado en Arquitecto Juan Giuria y Arquitecto Juan María Aubriot, en el barrio Lavalleja, a metros de la avenida Aparicio Saravia.

Un joven de 27 años fue baleado en la vía pública luego de las 13:00. "En la escena se ubicó una vaina calibre 9 mm", indicó la Policía, que añadió que, según las primeras averiguaciones, "los presuntos autores serían dos hombres que se retiraron a pie del lugar".

En esa misma esquina, el lunes sobre las 21:00 se había registrado una balacera que provocó heridas en un habitante de la zona. Un hombre de 46 años contó el hombre a la Policía que estaba en su casa y escuchó detonaciones fuera, y cuando salió a ver qué pasaba sintió las heridas. En principio no solicitó asistencia, pero luego fue trasladado por su pareja a un hospital.

Los médicos diagnosticaron que sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha y un roce en el glúteo derecho. No radicó denuncia porque, según dijo, no identificó a los autores de la balacera ni por qué se inició. Funcionarios de la Seccional 12 intentan determinar responsabilidades.