Un muerto y tres heridos en un siniestro de tránsito: conductor involucrado dijo que el otro cambió de senda
El choque fue en la madrugada de este miércoles en la ruta 3, en el departamento de Paysandú. El chofer de uno de los autos declaró a la Policía que el otro vehículo invadió su senda de circulación.
Un nuevo siniestro de tránsito fatal se registró este miércoles de madrugada en la ruta 3, en el departamento de Paysandú. Fue sobre el kilómetro 363 a las 4:30, según informó la Policía Caminera.
La información primaria indica que chocaron de frente un auto con tres ocupantes y otro con solo uno. Ambos iban en sentidos contrarios.
En uno de los autos, que iba de sur a norte con un único ocupante, el conductor sufrió lesiones pero que en principio no revisten gravedad. Como quedó en estado consciente, la Policía pudo hacerle algunas preguntas. "Manifestó que el otro auto en forma imprevista invadió su senda de circulación, no pudiendo evitar la colisión", dice el parte policial.
Según esta versión, luego del siniestro el otro auto "despistó y volcó sobre la faja natural", motivo por el cual quedó en posición invertida.
En el otro auto, que circulaba de norte a sur con tres ocupantes, murió uno de los que iba como acompañante, de 60 años aproximadamente. La Policía de Paysandú aclaró luego en un comunicado que el fallecido tenía 63.
Mientras tanto, el conductor y el otro acompañante recibieron asistencia allí mismo y luego fueron trasladados a un sanatorio por una emergencia móvil.
Caminera informó que la ruta quedó obstruida mientras se trabajaba en la escena.
La Jefatura de Paysandú añadió que ambos vehículos estaban matriculados en ese departamento.
En el lugar trabajó personal policial, bomberos y médicos. Ahora la Fiscalía queda a cargo de la investigación y para eso ya dispuso algunas pericias técnicas. Los tres heridos permanecen en centros asistenciales.
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