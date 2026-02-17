Investigan homicidio en Rocha: joven de 28 años fue asesinado de una puñalada en plena calle

Un hombre de 28 años fue asesinado el lunes por la noche con un arma blanca en la ciudad de Rocha, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

La víctima fue encontrada por la Policía en la calle, concretamente en la esquina entre la Avenida Ituzaingó y la calle Lavalleja, con una herida de arma blanca. Si bien se le prestó atención primaria, el joven terminó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Desde Fiscalía ordenaron que la escena fuera relevada por parte de Policía Científica, que se hiciera la autopsia del fallecido y que se entregara el cuerpo a los familiares. El caso está siendo trabajado por el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones, que busca aclarar las circunstancias detrás del homicidio del hombre.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Siniestro fatal en La Esmeralda

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este martes en la ruta 9, en el kilómetro 277, a la altura del balneario La Esmeralda, en Rocha.

Fue pasada la 1:00 cuando un auto que iba de este a oeste realizó una maniobra de adelantamiento que provocó que impactara frontalmente contra una moto que circulaba en sentido contrario, según informó Policía Caminera en un parte.

Por otro lado, al detener su marcha, el auto fue impactado en la parte trasera por una camioneta que iba en su mismo sentido.

Como consecuencia de este choque doble, el conductor de la moto, un hombre de 37 años, murió en el lugar. En el auto, tanto la conductora de 31 años como su acompañante resultaron con politraumatismos leves. La espirometría que le realizaron a quien manejaba dio negativo.

En cuanto a la conductora de la camioneta, también de 31 años, resultó ilesa y el examen de alcoholemia también dio negativo.

El tránsito en la ruta se mantuvo parcialmente obstruido durante la madrugada, pero ya se liberó la zona.