El presidente Yamandú Orsi participará en el festejo del bicentenario de la liberación de Santa Teresa

El presidente Yamandú Orsi estará este lunes en Rocha para participar de los festejos por los 200 años de la liberación de la fortaleza de Santa Teresa del dominio brasileño. Allí la banda No Te Va Gustar (NTVG) presentará su nuevo disco, “Florece en el caos”.

Esta actividad, de carácter libre y gratuito, comenzará a las 18:45, con la banda local Fluya, oriunda de La Paloma, que interpretará un repertorio propio, que mezcla reggae y rock, en una identidad sonora profundamente ligada al mar, la playa y la cultura costera, informó la web de la Presidencia de la República.

La presentación de NTVG comenzará a las 19:45. La entrada al predio será a partir de las 16:00, a través de los ingresos peatonales. La celebración se podrá ver en vivo a través de los canales de YouTube de NTVG y Presidencia, Canal 5 y Antel TV.

No se permitirá el ingreso de mástiles, bengalas o fuegos artificiales, objetos punzantes o armas de fuego, paraguas o sombrillas, aerosoles ni ningún tipo de envases de vidrio. Sí se permitirá el acceso con termo y mate, agua en botella de plástico, banderas sin mástiles, mochilas y riñoneras.

“Este es un evento cuidado, impulsado por Presidencia. Con la colaboración y el trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario, integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, los Ministerios de Defensa, Turismo e Interior, la Secretaría Nacional de Drogas, OSE y socorristas, se coordinaron esfuerzos para asegurar los servicios de salud y socorro, puestos de hidratación, carpa de achique -descanso-, servicios accesibles y espacios seguros para abordar situaciones de violencia de género”, informó Presidencia en su web.

En este evento, colaborarán los Ministerios de Defensa, Interior, Turismo, Salud Pública, Transporte y Obras públicas, e Industria, Energía y Minería, Antel, OSE, UTE, la Secretaría Nacional de Drogas, la Intendencia de Rocha, la Dirección Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Educación y Canal 5. En caso de lluvia, la jornada se efectuará el martes.