Volvían del Carnaval de Artigas y volcaron en Ruta 31: Caminera da detalles de la tragedia que dejó tres muertos

Policía Caminera amplió la información sobre el siniestro de tránsito fatal ocurrido este domingo 15 de febrero a las 4:20 en el kilómetro 21.600 de la Ruta 31, próximo a Colonia Garibaldi.

De acuerdo a los nuevos datos oficiales, el único vehículo interviniente fue una camioneta que circulaba de Este a Oeste (desde Artigas hacia Salto) cuando, por causas que se investigan, despistó hacia la faja natural del lado sur y volcó, quedando en posición invertida, con las cuatro ruedas hacia arriba y en sentido contrario al de su circulación.

En el lugar se constató una huella sobre la faja natural y signos de impacto en un alcantarillado antes de la posición final del vehículo.

Tres fallecidos en los asientos traseros

En la camioneta viajaban seis personas. En las plazas traseras se desplazaban tres ocupantes que fallecieron en el lugar: dos mujeres de 79 y 42 años y un hombre de 46 años, quien quedó atrapado dentro del vehículo.

Según la información recabada, los fallecidos eran familiares del conductor: su hija, la pareja de esta y la hermana del propio conductor.

En el lugar se constata indicios del impacto en un alcantarillado para después quedar en la posición final. Foto: Policía Caminera.

El conductor resultó politraumatizado grave

El conductor, un hombre de 71 años, fue diagnosticado con “politraumatizado grave con pérdida de conocimiento” y trasladado al Centro Médico de Salto (CAMS). La espirometría realizada arrojó resultado cero.

En el asiento delantero viajaba como acompañante una mujer de 51 años —esposa del conductor—, quien también fue diagnosticada como “politraumatizada grave con pérdida de conocimiento”.

Además, una niña de 8 años, hija del matrimonio, sufrió politraumatismos pero sin pérdida de conocimiento. Los tres fueron trasladados a Salto por una unidad de emergencia móvil.

Regresaban del Carnaval de Artigas

Según se pudo establecer, la familia retornaba del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron el fiscal de turno, personal policial, Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia. Las autoridades continúan investigando las causas del despiste y vuelco.