Tragedia en Salto: un vuelco en la Ruta 31 dejó tres fallecidos y una niña entre los sobrevivientes

Tres personas fallecieron este domingo de madrugada tras el vuelco de una camioneta ocurrido en el kilómetro 21 de la Ruta 31, en el departamento de Salto, según información primaria aportada por la Jefatura de Policía.

Fallecidos

El siniestro se registró sobre las 4:20 y en el vehículo viajaban seis ocupantes. Como consecuencia del vuelco, murieron una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad, cuya edad no fue confirmada hasta el momento.

Heridos

Además, otras tres personas resultaron lesionadas. Un hombre de 71 años fue diagnosticado con politraumatismos graves y una mujer de 51 años sufrió traumatismos de entidad. En tanto, una niña de 8 años fue asistida y no presentó lesiones de gravedad.

Los heridos fueron trasladados al centro asistencial CAM para su atención.

Investigación

En el lugar trabajaron el fiscal de turno, efectivos policiales, Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, que por el momento no han sido determinadas.