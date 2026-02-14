Quiso evitar un control de tránsito en Salto, embistió a un inspector y terminó detenido

Un funcionario del cuerpo inspectivo de tránsito de la Intendencia de Salto fue embestido por conductor de una moto que quiso sortear un puesto de control que estaba ubicado en el centro de la ciudad.

El hecho se registró sobre las 19:15 del pasado jueves 12 de febrero, en momentos que los funcionarios de la Policía de Salto y de la Guardia Republicana realizaban un operativo de control vehícular en el cruce de las calles Rivera y 25 de Agosto, en conjunto con personal del cuerpo de inspectores del Gobierno de Salto.

Un hombre que circulaba en una moto por calle Rivera de oeste a este, al notar el puesto de control intentó darse a la fuga, embistiendo a un inspector de tránsito, que resultó con lesiones.

El funcionario fue trasladado a la emergencia del Centro Médico donde le diagnosticaron “politraumatizado leve”.

El conductor de la moto fue detenido y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscal de Turno, quien emitió directivas al respecto. Ahora la policía trabaja en el caso.

Operativos diarios en Salto

En Salto se vienen realizando operativos diarios en relación al tránsito de motos, con fuerte presencia policial.

Hay mas de 60 mil motos registradas y se han incautado unos 100 vehículos por irregularidades en lo que va del 2026.