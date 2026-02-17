Un adelantamiento y un choque doble en ruta 9: trágica madrugada en La Esmeralda con la muerte de un hombre

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este martes en la ruta 9, en el kilómetro 277, a la altura del balneario La Esmeralda, en Rocha.

Fue pasada la 1:00 cuando un auto que iba de este a oeste realizó una maniobra de adelantamiento que provocó que impactara frontalmente contra una moto que circulaba en sentido contrario, según informó Policía Caminera en un parte.

Por otro lado, al detener su marcha, el auto fue impactado en la parte trasera por una camioneta que iba en su mismo sentido.

Auto que participó de un choque fatal en la ruta 9, en el balneario La Esmeralda. Foto: Policía Caminera

Como consecuencia de este choque doble, el conductor de la moto, un hombre de 37 años, murió en el lugar. En el auto, tanto la conductora de 31 años como su acompañante resultaron con politraumatismos leves. La espirometría que le realizaron a quien manejaba dio negativo.

En cuanto a la conductora de la camioneta, también de 31 años, resultó ilesa y el examen de alcoholemia también dio negativo.

El tránsito en la ruta se mantuvo parcialmente obstruido durante la madrugada, pero ya se liberó la zona.