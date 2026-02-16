Un conductor alcoholizado embistió y mató a dos personas que iban en moto en San José

Un conductor alcoholizado chocó a una moto y provocó la muerte de dos personas, informó ayer Subrayado. El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar sobre la madrugada del sábado en la intersección de las calles Ibirapitá y Coiguá, en el balneario Kiyú, en el departamento de San José.

La Policía fue alertada a través de un llamado al 911 de que había habido un siniestro que involucraba a un auto y a una moto. Según información policial, el automóvil circulaba por calle Ibirapitá en sentido opuesto al birrodado y, por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de frente.

Una emergencia móvil llegó al lugar y encontró a unos 20 metros del auto al conductor de la moto sin signos vitales. En un descampado cercano, fue encontrada la acompañante ya sin vida.

Cuando llegaron al lugar los efectivos policiales el conductor del auto permanecía en el lugar de la colisión. Se le practicó la prueba de espirometría y el resultado fue positivo.

El caso pasó a manos de la Fiscalía, que dispuso, entre otras medidas, la detención del conductor del auto.

En el lugar trabajó personal de la Seccional 7° y Policía Científica que realizó el relevamiento de la escena para el avance de la investigación.

Por otra parte, un joven recibió cinco disparos en su pierna derecha en Montevideo, informó el mismo medio. El ataque a balazos tuvo lugar en la tarde de este domingo en el barrio Malvín Norte.

El joven de 23 años dijo a la Policía que había ido a visitar a su abuela cuando fue atacado. La información primaria indica que lo llamaron por su nombre y le dispararon. Se encuentra internado estable en el Hospital Pasteur y tiene antecedentes por hurto.