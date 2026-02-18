Fiscalía y Ministerio del Interior explican la diferencia de sus estadísticas y confirman caída de homicidios

Para despejar dudas sobre las cifras de los homicidios, que algunos años son cuestionadas por quienes se encuentran en el arco político opositor —esté quien esté en el gobierno—, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior elaboraron un informe conjunto para explicar por qué surgen las diferencias entre las estadísticas que registran ambas instituciones.

El informe fue divulgado en su cuenta de X por Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Se trata de un integrante del Partido Colorado que en su interna recibió algunos cuestionamientos desde el ala liderada por Pedro Bordaberry.

Luego de que en enero se presentaran datos preliminares que muestran una caída en los homicidios en 2025 respecto a 2024, el tema de las estadísticas volvió a estar en el tapete.

En la interna colorada, Sanjurjo fue apoyado por las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional, según expresó el senador y secretario general, Andrés Ojeda. En contraposición, quien manifestó una crítica visión fue el senador Bordaberry, que desde la presentación de los datos ha planteado dudas y propuso "volver a un observatorio independiente".

"Por suerte la Fiscalía tiene las cifras reales", esgrimió Bordaberry en redes sociales. En diálogo con El País, el líder del sector Vamos Uruguay aseguró que no le brinda "confianza" la información proporcionada por Interior. "A vía de ejemplo, para el año pasado informaron 369 homicidios. La Fiscalía, que por suerte es independiente y tiene a Mónica Ferrero a su frente, informa 386. Según el ministerio hubo una baja. La realidad, de acuerdo con la Fiscalía, es que hubo una suba", esgrimió.

Diego Sanjurjo en la presentación oficial de las estadísticas criminales correspondientes al primer semestre de 2025. Foto: Leonardo Mainé /El País

Al compartir el informe en su cuenta de X, Sanjurjo no hizo referencia a Bordaberry ni a recientes críticas. Aseguró, en cambio, que "en los últimos años se han vuelto frecuentes los cuestionamientos sobre la divergencia histórica entre las estadísticas del Ministerio del Interior y las de la Fiscalía General de la Nación", y explicó de qué trata el informe elaborado por su área y el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía.

Se trata de la primera vez que se "sistematiza y clarifica las diferencias metodológicas entre las estadísticas de homicidios producidas por ambas instituciones".

"Se realizó un análisis comparativo de las cifras correspondientes a 2024 y 2025, identificando y evaluando sus principales diferencias", indicó Sanjurjo. "El informe concluye que las divergencias no responden a inconsistencias, sino a la coexistencia de criterios técnicos y finalidades institucionales distintas. Mientras la Fiscalía administra un registro de naturaleza procesal, orientado a la gestión de las investigaciones penales, el Ministerio del Interior produce estadísticas criminales comparables a nivel internacional, destinadas al seguimiento temporal y territorial de los homicidios intencionales", explicó.

En definitiva, "para el análisis de la evolución de los homicidios dolosos consumados, la referencia estadística es la que difunde el Ministerio del Interior", mientras que la Fiscalía "es el organismo competente para informar sobre formalizaciones, imputaciones y la situación procesal de los casos —determinando si un hecho se encuentra formalizado, con condena, en investigación o archivado—".

"Esperamos que este insumo contribuya a despejar dudas y a promover un debate más informado y sofisticado sobre las estadísticas criminales", concluyó Sanjurjo.

En los últimos años se han vuelto frecuentes los cuestionamientos sobre la divergencia histórica entre las estadísticas del Ministerio del Interior y las de la Fiscalía General de la Nación.



Ante esta situación, desde el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) y el… pic.twitter.com/sRH6akl6gt — Diego Sanjurjo (@dsanjurjogarcia) February 18, 2026

En 2025 se registraron 13 homicidios menos que en 2024

El informe publicado por ambas instituciones señala que "ambos enfoques son metodológicamente válidos y responden a criterios técnicos y finalidades institucionales distintas", y que "para analizar la evolución de los 'homicidios dolosos consumados', la referencia estadística es la que publica el Ministerio del Interior".

Por ejemplo, se indica que "el Ministerio del Interior excluye del conteo aquellas muertes que, si bien figuran inicialmente bajo la carátula de 'Homicidio', cuentan con información suficiente para ser clasificadas estadísticamente como presuntas muertes justificadas". Allí están los casos de "presunta legítima defensa o de presunto uso legítimo de la fuerza policial". Al mismo tiempo, la estadística del ministerio "incorpora hechos que hayan sido inicialmente tipificados de otra manera, pero que, tras el análisis correspondiente, cumplen con la definición estadística de homicidio intencional".

También se añade que en comparación con otros indicadores delictivos "los homicidios presentan un bajo nivel de subregistro" y esto convierte a la tasa de homicidios en "uno de los indicadores más robustos para medir los niveles de violencia".

Dicho esto, el informe compara los homicidios de 2024 y de 2025. Los totales de una institución y otra "no son equivalentes" porque el ministerio cerró las cifras el 23 de enero de 2026 y Fiscalía el 27, cuatro días más tarde.

Así las cosas, en el conteo de Fiscalía de "Víctimas Fallecidas en Denuncias con Título Homicidio Consumado", en 2024 se registraron 399 y en 2025, 386, lo que refleja una baja de 13 casos. En el ministerio, los "Homicidios Dolosos Consumados" pasaron de 382 en 2024 a 369 en 2025, también 13 menos.