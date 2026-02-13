Bordaberry planteó que INE lleve cifras de delitos y Sanjurjo dice que eso se descarta por "razones de peso"

Tras la presentación, a fines de enero, del informe de estadísticas criminales correspondiente a 2025, se puso en debate el trabajo realizado por la Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, la que es gerenciada por Diego Sanjurjo, dirigente del Partido Colorado. El jerarca recibió el apoyo las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por el secretario general Andrés Ojeda, pero el senador Pedro Bordaberry planteó reparos sobre los números expuestos y llamó a "volver a un observatorio independiente".

Este miércoles, el líder de Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley para crear una “Dirección de Estadística y Criminología Aplicada” en el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajo el argumento principal de que la confección y presentación de datos no pueden depender del organismo encargado de ejecutar las políticas a medir. Esta nueva dirección prácticamente tendría los mismos cometidos que la AECA liderada por Sanjurjo, la cual quedaría inoperante.

En diálogo con El País, Sanjurjo dijo que la iniciativa de Bordaberry “no es nueva”, sino que es una propuesta “que se ha hecho y descartado en el pasado, por razones de peso”.

El jerarca señaló que en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou analizó la posibilidad de reformar el entonces Observatorio de Violencia y Criminalidad —que finalmente se convirtió en la AECA—, así como la posibilidad de transferirlo al INE. “Esa medida se cayó por razones técnicas en su momento, el gobierno anterior, lo descartó. Luego, el Frente Amplio, en su programa de gobierno, incluyó esa medida y también la descartó, por las mismas razones técnicas”, mencionó.

En esa línea, puntualizó que Interior y AECA “no deciden qué es un homicidio y qué no, eso lo hace la Justicia”. “Nosotros lo que hacemos es revisar los informes de la Justicia a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), entramos a cada expediente, lo leemos a fondo, para revisar que esté bien y sea consecuente con lo que dice la carátula de ese expediente. Es un sistema altamente reservado, en el que está Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio del Interior”, indicó Sanjurjo.

Por lo tanto, el eventual trabajo del INE se basaría en “los números del ministerio” y “no haría algo adicional”. Así, afirmó, “se prestaría fácilmente para que pase lo mismo que pasa ahora, que en un año Pedro Bordaberry, u otro político de la oposición de turno, va a decir que el INE está mintiendo o maquillando los datos”. También recordó que la AECA cuenta con un consejo asesor honorario, dentro del que hay representantes del INE.

El gobierno de Lacalle Pou y el de Yamandú Orsi concluyeron que “es una opción que tiene todo para perder, porque las críticas, que son totalmente infundadas, se continuarían haciendo; no tendría sentido, tendría más perjuicios que beneficios”.

Por otro lado, Sanjurjo planteó la que entiende es una “alternativa mejor” a la idea de Bordaberry: “Tener un observatorio académico, como hay en Chile, por ejemplo, donde las estadísticas las lleva el Ministerio de Seguridad, pero luego hay una universidad pública que hace un trabajo similar y de control. Tendría el beneficio de que, si la oposición critica, no se estaría dañando la legitimidad del INE. Por supuesto, requeriría financiamiento y un equipo de profesionales”.

Diego Sanjurjo presenta estadísticas criminales Foto: Leonardo Mainé/El País

Posturas cruzadas

Bordaberry ha sido gran crítico de la gestión del ministro Carlos Negro, y últimamente de las crifras presentadas por la cartera. En contacto con El País, el senador sostuvo que “el tema es mucho más profundo que la coyuntura de las cifras actuales del ministerio”.

“Es fundamental que la estadística científica esté a cargo de un especialista en criminología, en lo posible doctorado, o en un estadístico. No es bueno que se maneje con criterio y principios políticos. Este sería un paso importante hacia la transparencia y la información. Empezaría a solucionar también las discrepancias que hoy existen entre distintas oficinas estatales sobre el tema”, declaró.

En el proyecto presentado, afirma que “la experiencia histórica enseña que los Estados que confunden la función de ejecutar políticas con la de medirlas terminan debilitando ambas”.

“Cuando quien gobierna es también quien produce los datos que evalúan su gestión, la tentación de la autocomplacencia o del ocultamiento se vuelve estructural, aún sin mala fe”, agrega. En ese sentido, el senador critica la “precariedad del marco normativo” de la AECA, por no contar con “una ley específica que delimite sus competencias”, y tener “vacíos e indefiniciones metodológicas relevantes”.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta planteó varios reparos sobre la propuesta de su par colorado, según dijo al ser consultado por El País. “Otorgarle al INE ese rol indica un desconocimiento del expertise en el manejo de las cifras que tiene el Ministerio del Interior y, sobre todo, que es el propio ministerio el que va a proveer de la información, por lo cual la suspicacia respecto a ese tema en realidad no se resuelve”, manifestó.

Con respecto a la designación de Sanjurjo, indicó que poner a un colorado en su rol es una “garantía adicional” y “una señal que pretende darle transparencia y despolitizar la información”. También opinó que un elemento que “influye fuertemente” es la pertenencia del jerarca y Bordaberry a distintos sectores colorados.

A quien le pareció “positiva” la iniciativa del senador colorado fue a Javier García, senador del Partido Nacional, “porque apela a darle confianza” a la presentación de datos.

“Saca del debate político cotidiano algo que a todos nos interesa, que es tener certeza sobre la transmisión de los datos. Creo que es una iniciativa que le da consistencia a que el país pueda tener cifras inobjetables de la criminalidad”, dijo a El País.

Concurso público

La nueva dirección que propone Bordabery tendría competencias muy similares a la AECA dirigida por Sanjurjo, entre ellas, “elaborar estadísticas criminales oficiales”, y “definir, documentar y publicar metodologías, indicadores y series históricas”.

Además, deberá regirse por “los principios de independencia técnica, objetividad, rigor metodológico, transparencia, neutralidad política y protección de datos personales”.

Con respecto a su director, este “será designado exclusivamente mediante concurso público de méritos y antecedentes”. El proyecto incluye una serie de “incompatibilidades” para quien vaya a encabezar el organismo: “El ejercicio de cargos políticos electivos o de particular confianza; el desempeño de cargos de jerarca máximo, integrante de directorios, o el ejercicio de funciones de asesoramiento político formal en cualquier organismo del Estado; la integración de órganos directivos de partidos políticos o agrupaciones de carácter político-partidario”.

Asimismo, el proyecto prevé la transferencia del presupuesto destinado a “funciones estadísticas y criminológicas equivalentes” en el Ministerio del Interior al INE, “asegurando neutralidad fiscal”.

