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El País Información Policiales

Pablo Goncálvez se instaló en Punta del Este: la Policía señaló que si viola la ley "va a tener problemas"

“Es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular en el país. La Justicia no le impuso ninguna restricción”, dijo el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.

El País
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12/02/2026, 13:41
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Pablo Goncálvez, triple homicida.
Pablo Goncálvez, triple homicida.
Foto: archivo El País.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, confirmó este jueves la presencia del triple homicida Pablo Goncálvez en Punta del Este (Maldonado) y sostuvo que “él cumplió con la pena” impuesta por la Justicia en su momento.

“Es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular en el país. La Justicia no le impuso ninguna restricción”, dijo el jerarca en declaraciones al programa Arriba Gente (Canal 10). Además, Trezza sostuvo que, de acuerdo a la información que tiene, Goncálvez vive con su madre.

Demolieron la casa del triple homicida Pablo Goncálvez ubicada en el corazón de Carrasco: mirá las fotos

“Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas con la Policía de Maldonado”, comentó Trezza. “Cualquier anomalía, que la comuniquen de inmediato”, señaló.

Trezza aseguró que su presencia “no genera alarma”, tildó como “impactantes” los asesinatos que cometió y recordó que en ese momento él trabajaba en Canelones. La Policía sabía desde hace más de tres meses que Goncálvez se encontraba en Punta del Este.

El joven estudiante de 22 años fue apresado en febrero de 1993. Foto: archivo El País
Pablo Goncálvez fue apresado por triple homicidio en la década del 90.
Foto Archivo El País.

Triple homicida

Goncálvez estuvo 23 años en prisión. La Justicia lo declaró culpable por los homicidios de Ana Luisa Miller (1992), Andrea Castro (1992) y María Victoria Williams (1993). Por ese motivo, se lo reconoce como el primer asesino serial de la historia del Uruguay.

El 23 de junio de 2016, Goncálvez fue puesto en libertad en Uruguay luego de cumplir la condena más larga en la historia de nuestro país: 23 años (de 1993 a 2016). Para ese entonces ya tenía 46 años.

Un año más tarde, el 7 de junio de 2017, Goncálvez fue capturado en Paraguay; le encontraron una pistola con 21 proyectiles y nueve gramos de cocaína. Fue encarcelado por tenencia de armas y drogas. Dos años más tarde, en 2019, Goncálvez salió en libertad.

Pablo Goncálvez se fue de la cárcel de Campanero donde alojado tres años. Foto: Archivo El País
Pablo Goncálvez, triple homicida.
Foto Archivo El País.
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