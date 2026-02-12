Director de la Policía dijo que delincuentes "estuvieron cerca" de concretar robo a un banco en Ciudad Vieja

José Azambuya, director de la Policía Nacional, ratificó este jueves la hipótesis de que la construcción de un túnel en Ciudad Vieja tenía como objetivo el robo a un banco.

El jerarca policial indicó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) que la excavación descubierta terminaba debajo de una entidad bancaria privada y no sobre ninguna institución pública.

"Estuvieron cerca" de concretar el robo, "lo neutralizamos a tiempo", aseguró Azambuya, La investigación permanece en la órbita de Fiscalía, que en las próximas horas recibirá el informe sobre la cantidad de metros que estuvieron los delincuentes de concretar el robo.

El jerarca policial sostuvo que "una vez constatado el epicentro de la excavación, desde ahí y en un radio de 200 metros se debió descartar cualquier incidencia pueda afectar instalaciones críticas, como el puerto o cualquier banco privado o público". Por eso, se trabajó con Policía Científica, Bomberos y otras unidades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional durante tres días seguidos y finalizada la tarea de constatación se descartó cualquier otra derivación.

"Fue la intención de un robo a una institución bancaria y ahí finaliza la extensión del túnel o que pueda estar conectada a otra situación de alguna naturaleza para afectar otra instalación crítica en Ciudad Vieja", afirmó.

Ignacio Sánchez

Azambuya no descartó que los delincuentes que participaron en la construcción del túnel integren organizaciones criminales de Brasil. "Sería incipiente, porque es la primera vez que nosotros detectamos la posible participación, porque nadie le va a decir que pertenece a ese grupo", indicó.

"Es la primera vez que en una operación de esta naturaleza detectamos la participación. Si estuvieran aquí operando sería incipiente y si estuvieran operando fueron neutralizados", aseveró.

Información

La investigación comenzó en setiembre de 2025, cuando la dirección de Investigaciones recibió una denuncia anónima sobre un punto de venta de droga en Neptunia. Al avanzar, se consiguió identificar a personas uruguayas y extranjeras.

En forma paralela (lo que significó crear otra investigación), la Policía uruguaya recibió información de su par brasileña en diciembre de 2025. Allí advertían sobre un posible atraco a una institución financiera, probablemente a través de túneles. El avance de ambos casos llevó a que finalmente las investigaciones se unificaran.

Meses de trabajo y de análisis de los movimientos de los implicados llevaron a detectar que 11 personas (todas ya formalizadas) estaban vinculadas entre sí, por lo que terminaron siendo objetivo de las dos investigaciones. Se trata de ocho hombres y tres mujeres. Cinco de ellos son ciudadanos uruguayos, mientras que los restantes se dividen entre paraguayos y brasileños.

En audiencia judicial realizada ayer, dos de los sospechosos fueron imputados por los delitos de negociación de estupefacientes y uno de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron imputados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Como medida cautelar, todos deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.