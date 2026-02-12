Presidente Orsi convocó primer Consejo de Ministros del año con Cardama como principal tema encima de la mesa

El presidente Yamandú Orsi convocó para este viernes el primero Consejo de Ministros del año. El encuentro será a las 10:00 horas en Torre Ejecutiva, informaron desde Presidencia. Entre varios temas, los focos estarán puestos en el caso Cardama, el astillero español que, de momento, tiene el compromiso de entregar dos patrulleras oceánicas a Uruguay por un monto superior a los 82 millones de euros (de los que ya se llevan pagados 28.794.500).

Como informó El País semanas atrás, hay una fecha clave marcada en el calendario de Presidencia que es el 15 de este mes. Para ese momento el gobierno debería abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor".

La interpretación que realiza el gobierno es que el incumplimiento por parte del astillero español de uno de los hitos contractuales (relativo a la llegada en tiempo y forma de los motores Caterpillar que debería concretarse entre lo que resta de enero y febrero) implica que, de hecho, no existe ninguna obligación por parte del Estado uruguayo para tener que desembolsar los más de 8 millones de saldo que todavía tiene la primera carta de crédito abierta en el Banco República.

Por tanto, la fecha tope que manejan las autoridades del gobierno uruguayo para dar por rescindido el contrato y canceladas las obligaciones para con la empresa constructora es el 15 de febrero próximo.

Astillero Cardama

De esta forma, finalmente se concretaría o no el mandato que dio el presidente de la República, Orsi, junto a Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, cuando el primer mandatario comunicó en conferencia de prensa el pasado 22 de octubre que había ordenado "iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas".

El gobierno contrató a mediados de diciembre a la certificadora de origen belga, con sede en Francia, Bureau Veritas con el fin de que esta hiciera una inspección de la calidad de los materiales y de la soldadura de la construcción de los buques, en particular del primero que es el que está avanzado. La auditoría alertó por falta de planos y problemas de plazos, al tiempo que destacó el diseño.