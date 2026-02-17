Líder de "Los Colorados" de Cerro Norte fue imputado: tobillera electrónica y prisión domiciliaria

Fue imputado este martes el líder de la banda "Los Colorados", vinculado a la venta de droga en Cerro Norte, y quien había sido detenido en la madrugada del pasado lunes 16 de febrero por presuntos tiroteos efectuados en el barrio, informó Fiscalía.

Mientras continúa la investigación, la Fiscalía logró la formalización de los hechos, imponiéndose a uno de los indagados la medida cautelar de arresto domiciliario total y colocación de dispositivo electrónico.

De acuerdo a lo que determinó Fiscalía, deberá estar en prisión domiciliaria por un plazo de 120 días mientras se continúa investigando.

Cerro Norte: dos bandas operan en el barrio

Como informó El País en octubre del año pasado, "Los Suárez" y "Los Colorados" son quienes se disputan por el control de territorio en Cerro Norte, la venta de drogas, y han generado la mayor cantidad de muertes en la zona por sus enfrentamientos.

La llamada “zona caliente” es casi un rectángulo delimitado por cuatro calles que han sido las principales protagonistas de varios episodios de violencia. Estas son Santa Cruz de la Sierra, Porto Alegre, Puerto Rico y Santín Carlos Rossi.

El tamaño del barrio hace que los grupos criminales convivan a pocas cuadras de distancia, y ambos se encuentran dentro de la denominada zona caliente. Si bien las dos bandas tienen incidencia en toda la zona y sus integrantes se encuentran distribuidos, existen dos puntos claramente identificados por la Policía vinculados a las bandas.

El sábado 12 de octubre de 2024 se produjo un ataque a balazos en el barrio Cerro Norte donde murió un bebé y su madre resultó baleada e internada en grave estado de salud. La misma mujer que resultó herida en el ataque en el Buceo este fin de semana.