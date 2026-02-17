Noche violenta en Montevideo: disparos en la vía pública, heridos y una vivienda atacada

Cuatro ataques a balazos tuvieron lugar entre la noche del lunes y la madrugada del martes en Montevideo, según reportó la Jefatura de Policía en un comunicado. Dos de los episodios fueron en la zona norte, en los barrios Casavalle y Lavalleja, mientras que otros dos fueron en el oeste, en la zona del Cerro.

El primero de los episodios reportados ocurrió sobre las 18:30 del lunes en la calle Querétaro, paralela a Avenida de las Instrucciones, en Casavalle. Un joven de 22 años fue trasladado a un hospital en grave estado producto de un disparo en el pecho: la bala no salió de su cuerpo.

El familiar que trasladó a la víctima dijo no haber presenciado el hecho, y no radicó la denuncia. El joven herido, en tanto, no pudo aportar información debido a su estado de salud. Ahora policías de la Seccional 17 intentan determinar qué pasó.

Salió de su casa al escuchar detonaciones y resultó baleado

Más tarde, sobre las 21:00, en Juan Giuria y Juan María Aubriot, en Lavalleja y a metros de la avenida Aparicio Saravia, un hombre de 46 años fue herido por disparos, aunque las lesiones no revisten gravedad.

Según contó el hombre a la Policía, estaba en su casa y escuchó detonaciones fuera, y cuando salió a ver qué pasaba sintió las heridas. En principio no solicitó asistencia, pero luego fue trasladado por su pareja a un hospital. Los médicos diagnosticaron que sufrió una herida en la pierna derecha y un roce en el glúteo derecho. No radicó denuncia porque, según dijo, no identificó a los autores de la balacera ni por qué se inició. Funcionarios de la Seccional 12 intentan determinar responsabilidades.

Operativo de la Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Un hombre denunció que le balearon la casa mientras estaba con su familia

Ya entrada la madrugada, pasadas las cero horas, un hombre que vive en Camino de la Dellazoppa y Camino Sanfuentes, al oeste de Cerro Norte, denunció que estaba con su familia en su casa cuando la vivienda fue atacada a balazos, aunque nadie resultó lesionado.

La Policía constató impactos de bala en la casa y en un camión estacionado en el predio, y también encontró municiones en el piso. Personal de la Seccional 24 trabaja en el caso.

Discusión y disparo tras una pelea de perros

Policías de la misma seccional debieron trasladarse más tarde, sobre las 4:30, por un episodio en Puerto Rico y Charcas, en el Cerro. Allí un hombre de 34 años, poseedor de antecedentes penales, fue herido mediante un disparo, aunque la lesión no reviste gravedad.

Un auto particular trasladó al hombre un sanatorio. En declaraciones a la Policía, dijo que caminaba paseando a su perro cuando se cruzó con otro hombre que también paseaba a su perro. Primero hubo una pelea entre los animales y luego una discusión entre los dueños. Por este motivo, uno de los involucrados sacó un arma de fuego e hirió al otro en la pierna derecha. La víctima no radicó denuncia.

Horas violentas en Montevideo: niña de cinco años herida de gravedad

Mientras tanto, una niña de cinco años está grave luego de haber sido baleada por hombres que pasaron en una moto frente a su casa y efectuaron disparos, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado este lunes.

"La Policía se encuentra investigando un hecho con niña herida de arma de fuego", dice el parte oficial, que luego describe la situación. La menor "resultó herida tras efectuarse disparos en la vía pública y se encuentra grave".

El episodio ocurrió sobre las 18:30 de este domingo en la zona de Ruta 102 y Mendoza, en el norte de Montevideo. "Tres hombres que circulaban en una moto tipo GS blanca efectuaron varios disparos de arma de fuego, resultando lesionada una menor de edad que se encontraba frente a su domicilio", añade la publicación oficial.

La víctima sufrió un disparo en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida. Fue asistida en el lugar y luego trasladada a un hospital.

En el lugar la Policía encontró sangre pero no vainas. Ahora intentarán seguir otras pistas para dar con los atacantes: "Las actuaciones continúan para la identificación de los responsables".

El lunes la Jefatura también informó de otros episodios graves en Montevideo en las últimas horas. Por ejemplo, hubo un homicidio en Timbúes y Galvani, en Marconi. "Un hombre de 45 años falleció tras resultar herido con arma blanca en la vía pública. Dos personas fueron detenidas. La víctima registraba un antecedente penal", indica la información oficial.

El crimen ocurrió sobre las 5:00. El hombre fue herido en el pecho y en el abdomen y si bien lo trasladaron a un centro de salud, los médicos no lograron salvarlo.

"Las actuaciones permitieron identificar a un hombre de 47 años, con un antecedente por uso ilícito de armas, y a una mujer de 43 años, poseedora de cuatro antecedentes, el último por porte y tenencia de armas de fuego. Ambos fueron detenidos tras constatarse, mediante registros fílmicos, una riña previa entre la víctima y los indagados", señala el parte, que concluye que ahora la Fiscalía seguirá la investigación con colaboración del Área de Investigaciones de Zona III.

Por otro lado, hubo una rapiña a una estación de servicio en Ruta 102 y César Mayo Gutiérrez (continuación de Garzón) que se saldó con un delincuente herido por un policía retirado y otro que estaba fuera de servicio.

"Un intento de rapiña a una estación de servicio derivó en un autor herido de arma de fuego. Participaron en la intervención un policía jubilado y un funcionario policial fuera de servicio", explicó la Jefatura, que agregó que el atraco sucedió este lunes a las 6:00.

Dos hombres entraron al local para robar y el policía jubilado, de 53 años, "repelió la agresión utilizando su arma de porte ante la presencia de los autores que exhibían lo que aparentaban ser armas de fuego". Además un policía en actividad de 42 años, pero fuera de su horario de servicio, "intervino efectuando disparos con su arma de reglamento".

Por estas acciones uno de los rapiñeros resultó herido en la cabeza, una lesión que reviste gravedad, y quedó internado en un sanatorio con custodia policial. El otro delincuente logró escapar en una moto, aunque más tarde fue atrapado en Las Piedras.

"En la escena se incautaron un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 mm", indicó la Jefatura.