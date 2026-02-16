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El País Información Policiales

Policía pide colaboración para ubicar a adolescente de 14 años desaparecida desde el 12 de febrero

Al momento de su desaparición, Gala Alfonsina Lema Vignolo, vestía short de jean, buzo negro y championes negros. El Ministerio del Interior insta a contactarse en caso de tener información.

16/02/2026, 17:48
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Gala Alfonsina Lema Vignolo
Gala Alfonsina Lema Vignolo está ausente desde el pasado jueves 12 de febrero de 2026.
Foto: Ministerio del Interior.

La Jefatura de Policía de Tacuarembó solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Gala Alfonsina Lema Vignolo, de 14 años, quien se encuentra ausente desde el pasado jueves 12 de febrero de 2026.

Al momento de su desaparición vestía short de jean, buzo negro y championes negros, informó el Ministerio del Interior.

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Ante cualquier información que pueda contribuir a su ubicación, el ministerio solicita comunicarse al servicio de emergencias 911, al teléfono 2030 4638 (Personas Ausentes) o concurrir a la seccional policial más próxima.

jefatura policia de tacuarembo
Jefatura de Tacuarembó.
Foto de Archivo.
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