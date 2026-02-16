Niña de cinco años fue baleada en la puerta de su casa y está grave: tres hombres pasaron en moto y dispararon

Una niña de cinco años está grave luego de haber sido baleada por hombres que pasaron en una moto frente a su casa y efectuaron disparos, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

"La Policía se encuentra investigando un hecho con niña herida de arma de fuego", dice el parte oficial, que luego describe la situación. La menor "resultó herida tras efectuarse disparos en la vía pública y se encuentra grave".

El episodio ocurrió sobre las 18:30 de este domingo en la zona de Ruta 102 y Mendoza, en el norte de Montevideo. "Tres hombres que circulaban en una moto tipo GS blanca efectuaron varios disparos de arma de fuego, resultando lesionada una menor de edad que se encontraba frente a su domicilio", añade la publicación oficial.

La víctima sufrió un disparo en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida. Fue asistida en el lugar y luego trasladada a un hospital.

En el lugar la Policía encontró sangre pero no vainas. Ahora intentarán seguir otras pistas para dar con los atacantes: "Las actuaciones continúan para la identificación de los responsables".

Funcionarios de la Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Homicidio en Montevideo

La Jefatura también informó de otros episodios graves en Montevideo en las últimas horas. Por ejemplo, hubo un homicidio en Timbúes y Galvani, en Marconi.

"Un hombre de 45 años falleció tras resultar herido con arma blanca en la vía pública. Dos personas fueron detenidas. La víctima registraba un antecedente penal", indica la información oficial.

El crimen ocurrió sobre las 5:00 de este lunes. El hombre fue herido en el pecho y en el abdomen y si bien lo trasladaron a un centro de salud, los médicos no lograron salvarlo.

"Las actuaciones permitieron identificar a un hombre de 47 años, con un antecedente por uso ilícito de armas, y a una mujer de 43 años, poseedora de cuatro antecedentes, el último por porte y tenencia de armas de fuego. Ambos fueron detenidos tras constatarse, mediante registros fílmicos, una riña previa entre la víctima y los indagados", señala el parte, que concluye que ahora la Fiscalía seguirá la investigación con colaboración del Área de Investigaciones de Zona III.

Policía retirado y otro fuera de servicio balearon a un rapiñero en una estación de servicio

También hubo una rapiña a una estación de servicio en Ruta 102 y César Mayo Gutiérrez (continuación de Garzón) que se saldó con un delincuente herido por un policía retirado y otro que estaba fuera de servicio.

"Un intento de rapiña a una estación de servicio derivó en un autor herido de arma de fuego. Participaron en la intervención un policía jubilado y un funcionario policial fuera de servicio", explicó la Jefatura, que agregó que el atraco sucedió este lunes a las 6:00.

Dos hombres entraron al local para robar y el policía jubilado, de 53 años, "repelió la agresión utilizando su arma de porte ante la presencia de los autores que exhibían lo que aparentaban ser armas de fuego". Además un policía en actividad de 42 años, pero fuera de su horario de servicio, "intervino efectuando disparos con su arma de reglamento".

Por estas acciones uno de los rapiñeros resultó herido en la cabeza, una lesión que reviste gravedad, y quedó internado en un sanatorio con custodia policial. El otro delincuente logró escapar en una moto.

"En la escena se incautaron un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 mm", indicó la Jefatura.