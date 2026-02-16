Un ómnibus de turismo de Paysandú sufrió una falla mecánica y terminó incendiado en plena Ruta 5
El vehículo había sufrido una falla mecánica, por lo que había quedado detenido en la banquina. Al momento del incendio no había ocupantes dentro del vehículo y no se registraron heridos.
Un ómnibus de una empresa de turismo del departamento de Paysandú se incendió este lunes por la madrugada en la ruta 5, a la altura del kilómetro 345, según informó Policía Caminera.
El vehículo sufrió una falla mecánica durante el trayecto y quedó detenido sobre la banquina de la ruta. Luego, horas después de estar parado, tomó fuego por causas que aún se investigan.
En el ómnibus no había ocupantes al momento del incendio, por lo que no se registraron personas lesionadas. El fuego no alcanzó estructuras cercanas al ómnibus, ni llego a extenderse hacia la vegetación.
La circulación en la ruta se vio afectada y el tránsito se canalizó por la senda de circulación oeste de la ruta, en sentido del norte al sur.
Personal de la Dirección Nacional de Bomberos trabajó en la escena controlando el fuego. Se investigan las causas detrás del incendio.
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