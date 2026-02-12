Hombre con 15 antecedentes se ofreció a estacionar un auto, lo robó y terminó chocando en la rambla

Un hombre fue detenido este miércoles en Montevideo luego de protagonizar un seguimiento policial que comenzó a la altura del Parque Batlle y terminó en la rambla del Parque Rodó, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

La víctima había denunciado durante la tarde que, mientras estaba entre las calles Ramón Benzano y Federico Videla, un hombre se había ofrecido a estacionar su auto. La persona aceptó la propuesta, pero el ladrón en vez de estacionar el vehículo se dio a la fuga con el mismo, por lo que la víctima llamó a la Policía.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Los efectivos lograron ubicar al vehículo y, tras seguirlo de forma controlada, comenzaron a perseguirlo cuando entró a la zona de la rambla. La persecución terminó en la rambla Presidente Wilson cuando el conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pieza de mobiliario urbano.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

A pesar de esto, el ladrón no cesó su intento de huida y decidió escapar a pie. El hombre fue atrapado metros más adelante por los efectivos, que lo redujeron y lo detuvieron. Durante la detención sufrió una lesión leve, por lo que recibió atención médica.

El detenido posee 15 antecedentes penales. El vehículo fue recuperado por la Policía, y el caso está siendo investigado por las autoridades competentes.