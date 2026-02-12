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El País Información Policiales

Hombre con 15 antecedentes se ofreció a estacionar un auto, lo robó y terminó chocando en la rambla

El ladrón fue perseguido por la Policía hasta la rambla del Parque Rodó, donde chocó. Luego se bajó del vehículo e intentó huir a pie, pero fue atrapado.

El País
El País
12/02/2026, 13:14
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Rambla a la altura del Parque Rodó.
Rambla a la altura del Parque Rodó.
Foto: Google Maps.

Un hombre fue detenido este miércoles en Montevideo luego de protagonizar un seguimiento policial que comenzó a la altura del Parque Batlle y terminó en la rambla del Parque Rodó, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

La víctima había denunciado durante la tarde que, mientras estaba entre las calles Ramón Benzano y Federico Videla, un hombre se había ofrecido a estacionar su auto. La persona aceptó la propuesta, pero el ladrón en vez de estacionar el vehículo se dio a la fuga con el mismo, por lo que la víctima llamó a la Policía.

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Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Los efectivos lograron ubicar al vehículo y, tras seguirlo de forma controlada, comenzaron a perseguirlo cuando entró a la zona de la rambla. La persecución terminó en la rambla Presidente Wilson cuando el conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pieza de mobiliario urbano.

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Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial.
Foto: Archivo El País

A pesar de esto, el ladrón no cesó su intento de huida y decidió escapar a pie. El hombre fue atrapado metros más adelante por los efectivos, que lo redujeron y lo detuvieron. Durante la detención sufrió una lesión leve, por lo que recibió atención médica.

El detenido posee 15 antecedentes penales. El vehículo fue recuperado por la Policía, y el caso está siendo investigado por las autoridades competentes.

Policía frente a un patrullero.
Policía frente a un patrullero.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.
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