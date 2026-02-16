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El País Información Policiales

Lo interceptaron antes de llegar a su casa: asesinaron a un hombre de 30 años en Colonia Nicolich

El homicidio tuvo lugar en el departamento de Canelones durante la tarde del domingo. La víctima sufrió una herida en el abdomen; fue trasladada a un centro de salud pero falleció.

El País
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16/02/2026, 12:19
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Operativo policial por tiroteo durante un violento hurto a camión blindado de Prosegur que transportaba remesa del Banco Itaú ubicado frente al Palacio Legislativo, donde resultaron heridas 5 personas, en Montevideo, policía científica, evidencia, ND 20180903, foto Fernando Ponzetto - Archivo El País
Policías frente a un patrullero.
Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

Un hombre de 30 años fue asesinado pocas cuadras antes de llegar a su casa en la zona de Colonia Nicolich, departamento de Canelones, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

El crimen tuvo lugar el pasado domingo por la tarde. De acuerdo a lo que reconstruye la información policial, el personal de la Seccional 28 recibió un llamado en el que se alertaba que se habían escuchado disparos de arma de fuego en la zona.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

Niña de cinco años fue baleada en la puerta de su casa y está grave: tres hombres pasaron en moto y dispararon

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la víctima, un masculino de 30 años, con una herida de arma de fuego en el abdomen. El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial e intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Según detalla la información policial, la víctima estaba llegando a su casa en moto cuando fue sorprendido por otros dos hombres armados. Los atacantes abrieron fuego y, tras efectuar múltiples disparos, se dieron a la fuga.

Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

En la escena trabajó Policía Científica, que encontró vainas y cartuchos de calibre 9mm. La moto de la víctima también estaba en el lugar y no había sido sustraída por los atacantes.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Pando.

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