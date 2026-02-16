Lo interceptaron antes de llegar a su casa: asesinaron a un hombre de 30 años en Colonia Nicolich

Un hombre de 30 años fue asesinado pocas cuadras antes de llegar a su casa en la zona de Colonia Nicolich, departamento de Canelones, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

El crimen tuvo lugar el pasado domingo por la tarde. De acuerdo a lo que reconstruye la información policial, el personal de la Seccional 28 recibió un llamado en el que se alertaba que se habían escuchado disparos de arma de fuego en la zona.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la víctima, un masculino de 30 años, con una herida de arma de fuego en el abdomen. El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial e intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Según detalla la información policial, la víctima estaba llegando a su casa en moto cuando fue sorprendido por otros dos hombres armados. Los atacantes abrieron fuego y, tras efectuar múltiples disparos, se dieron a la fuga.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

En la escena trabajó Policía Científica, que encontró vainas y cartuchos de calibre 9mm. La moto de la víctima también estaba en el lugar y no había sido sustraída por los atacantes.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Pando.