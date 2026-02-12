Cuarto adolescente detenido en megaoperativo en el Marconi fue condenado por homicidio y privación de libertad

El cuarto adolescente que había sido detenido el 10 de febrero, en el marco de los allanamientos realizados en el barrio Marconi, fue condenado por un delito de privación de libertad y un delito de homicidio en calidad de coautor por un crimen cometido el 14 de diciembre de 2025, según informó Fiscalía.

Durante la jornada del miércoles fueron previamente condenados por homicidio otros tres adolescentes que estaban detenidos: la Justicia dispuso que dos de ellos deberán cumplir cinco años de internación en dependencias del Inisa, mientras que el tercero cumplirá un plazo de tres años y medio.

En el caso del cuarto joven, la Justicia determinó que deberá cumplir una medida socioeducativa privativa de libertad, por lo que será internado en dependencias del INISA por el término de seis años y seis meses.

Fachada del edificio sede del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Inisa, ubicado en Treinta y Tres 1481, barrio Ciudad Vieja. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Un mayor de edad imputado

Por otro lado, un hombre de 20 años fue imputado en las últimas horas por su presunta participación en dos homicidios en el barrio Marconi. Este imputado también fue detenido el martes en el marco de un operativo policial en el que se detuvo a los menores involucrados.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue imputado por dos homicidios, uno cometido el 14 de diciembre de 2025 y otro el 6 de enero de 2026. También se lo formalizó por porte de armas de fuego en lugares públicos.

Deberá cumplir 120 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación.