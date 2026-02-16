Encontraron a una persona muerta tras el incendio de una vivienda en Rivera: Bomberos investigan lo ocurrido
Como consecuencia del incendio la vivienda afectada resultó con pérdidas totales. La finca tenía dimensiones de unos 4 x 7 metros, construida en madera y con techo liviano.
Una persona fue hallada muerta tras el incendio de una casa en la ciudad de Rivera. En la madrugada de este lunes, próximo a la hora 01:46, la Unidad Operativa del Destacamento Rivera concurrió a Constitución 73 esquina Bernabé Rivera, ante un llamado por incendio en una vivienda.
Al arribo al lugar se constató un incendio generalizado en una vivienda de unos 4 x 7 metros, construida en madera y con techo liviano, según reportó la Dirección Nacional de Bomberos.
Durante las tareas de extinción se localizó en el interior de la vivienda a una persona sin vida. De inmediato se establecieron dos puntos de ataque abastecidos desde la centrífuga del vehículo de emergencia, logrando contener la propagación y posteriormente la extinción total del fuego.
Como consecuencia del incendio la vivienda afectada resultó con pérdidas totales.
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