Detuvieron a hombre con 24 antecedentes penales que robaba edificios en Punta del Este: usaba máscara y peluca

La Policía detuvo en una plaza de Punta del Este a un hombre con 24 antecedentes penales, que estaba requerido por robos en edificios. Al momento de la detención, llevaba en su mochila accesorios que utilizaba para cometer los delitos, entre ellos una máscara y una peluca.

En el marco de la denominada Operación Everest, el día 6 de enero, se iniciaron actuaciones a raíz de hurtos cometidos durante el mes de enero en la presente temporada estival, cuya modalidad coincidía en ingresos a apartamentos ubicados en edificios de la zona de Punta del Este, en horas de la madrugada, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Uno de los hechos ocurrió en perjuicio de un ciudadano de nacionalidad paraguaya, donde el autor ingresó por una ventana sin ocasionar daños, sustrayendo dinero y documentación. Otra denuncia relacionada refiere a un hurto ocurrido el 13 de enero cuando una persona ingresó por el ventanal de un balcón, también sin provocar daños, sustrayendo dos mochilas, una billetera, documentos y dinero por un monto de 4.000 dólares estadounidenses.

A partir del trabajo de investigación realizado por personal del Área de Investigaciones II, efectivos de San Rafael y Analítica del Centro de Comando Unificado, se logró establecer que el autor sería un hombre de 48 años, poseedor de 24 antecedentes penales.

Enterado el Fiscal de 5º Turno, gestionó la correspondiente orden de detención.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Finalmente, este lunes, mientras un móvil de Seccional 10ª realizaba patrullaje preventivo en la zona de la Terminal de Punta del Este, los efectivos avistaron en la plazoleta ubicada en Boulevard Artigas y calle Risso a un hombre con características coincidentes con las del requerido, procediendo a su intervención e identificación, efectuándose su detención. En el interior de su mochila se incautaron diversos accesorios presuntamente utilizados para cometer ilícitos.

El detenido fue derivado al Área de Investigaciones II, donde se continuaron las actuaciones de rigor. Enterado el Fiscal de 5º Turno dispuso que el indagado permanezca detenido y sea conducido a Fiscalía.