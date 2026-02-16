Así fue el intento de rapiña que repelieron dos policías en una estación de servicio: delincuente está grave
En el hecho actuaron un policía jubilado, que utilizó su arma de porte, y un funcionario que se encontraba fuera de servicio y usó su arma de reglamento. Advertimos por imágenes sensibles.
Un intento de rapiña a una estación de servicio ubicada en Ruta 102 y Garzón culminó con un delincuente herido de arma de fuego. Participaron en la intervención un policía jubilado y un funcionario policial fuera de servicio, según reportó la Jefatura de Policía de Montevideo.
El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2026, a la hora 06:00, en la intersección de Garzón y Ruta 102, cuando dos hombres intentaron cometer una rapiña en una estación de servicio.
Según informó la jefatura, uno de los presentes en el lugar, policía jubilado de 53 años, repelió la agresión utilizando su arma de porte ante la presencia de los delincuentes que exhibían lo que aparentaban ser armas de fuego. Asimismo, un funcionario policial de 42 años, que se encontraba fuera de servicio, intervino efectuando disparos con su arma de reglamento.
Como resultado, uno de los presuntos autores, hombre mayor de edad, resultó herido de arma de fuego en cráneo, lesión que reviste gravedad, siendo asistido y derivado a centro de salud bajo custodia policial. El segundo implicado se dio a la fuga, pero fue detenido tras allanamientos en la ciudad de Las Piedras (Canelones) autorizados judicialmente. Este otro implicado en el crimen es un joven de 22 años sin antecedentes penales. Se espera sea conducido a Fiscalía en la jornada del martes.
Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector
Un delincuente fue baleado en la cabeza luego de que dos policías intervinieran para evitar una rapiña. Un funcionario policial retirado y otro de particular evitaron un robo en una estación de servicio. Uno de los delincuentes se fugó.— Telenoche (@TelenocheUy) February 16, 2026
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En la escena se incautaron un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.
La Fiscalía de Flagrancia de 14.º Turno tomó intervención y dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo relevamiento de cámaras y seguimiento del segundo autor. La investigaciones continúan bajo la órbita del Área de Investigaciones de Zona IV.
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