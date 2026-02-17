Homicidio en Lavalleja: un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la calle

Un hombre de 27 años falleció este martes al mediodía en el barrio Lavalleja luego de recibir un disparo en la cabeza mientras caminaba por la calle, informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

Según reconstruye la información policial, la víctima fue encontrada por vecinos de la zona en la esquina entre las calles Arquitecto Juan Giuria y Juan María Aubriot, que dieron aviso a las autoridades. Se estima que el homicidio ocurrió cerca de las 13:00 de este martes.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Los efectivos que llegaron al lugar encontraron a la víctima tendida sobre la calzada con una herida en la zona del cráneo, compatible con un disparo de arma de fuego. La Policía Científica encontró una vaina calibre 9mm, que será sometida a pericias.

Los primeros avances de la investigación señalan que los presuntos autores del homicidio serían dos hombres, que se retiraron a pie del lugar. El caso está siendo trabajado por Fiscalía y por el Departamento de Investigaciones.