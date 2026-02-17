Fiscalía pide 45 años de pena para madre de mellizas de nueve meses víctimas de violencia; una de ellas murió

La Fiscalía de Tacuarembó dio un paso importante en la causa que investiga la muerte de una bebé de nueve meses y las graves lesiones sufridas por su hermana melliza en junio de 2025. Tras reunir un conjunto sólido de evidencias, la fiscal Ángela Bhonke presentó la acusación formal contra la madre de las niñas, solicitando una condena de 30 años de penitenciaría, a los que se suman 15 años de medidas limitativas.

La imputación abarca dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados —uno de ellos en grado de tentativa— en reiteración real con violencia doméstica continuada, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes fiscales.

El desgarrador episodio salió a la luz cuando ambas niñas ingresaron al hospital local con cuadros clínicos críticos en junio de 2025. Mientras una de las mellizas falleció a causa de múltiples fracturas craneales y hematomas distribuidos en todo su cuerpo, su hermana logró sobrevivir tras una intervención de urgencia en el CTI pediátrico. Según se desprende de la investigación fiscal, las víctimas fueron sometidas a un régimen de violencia física constante desde su nacimiento, en un entorno donde la acusada habría actuado con plena conciencia de la gravedad de sus actos.

Un historial de violencia y desatención

La investigación del Ministerio Público reveló detalles que agravan la situación de la mujer involucrada. Se constató que la madre ni siquiera asistió a la cesárea programada para el nacimiento de las mellizas, marcando un patrón de desatención que derivó en agresiones físicas sistemáticas. Además, la mujer ya contaba con antecedentes en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, habiendo sido formalizada en 2024 por agresiones hacia su madre. Los profesionales de la salud que atendieron a las niñas documentaron lesiones compatibles con una "brutal ferocidad" en el trato impartido hacia las lactantes.

Fachada de Hospital de Tacuarembó de ASSE. Foto: Archivo.

Tras la presentación de la acusación, la defensa de la implicada dispone de un plazo de 30 días para contestar la demanda. Se prevé que la estrategia legal se centre en solicitar la inimputabilidad de la mujer, quien actualmente cumple prisión preventiva a la espera del juicio oral.

En cuanto a la situación de la niña que logró recuperarse, tras un breve período bajo la tutela del INAU, la Justicia determinó que permanezca bajo el cuidado y la protección de su abuela materna, lejos del entorno de violencia en el que se encontraba.